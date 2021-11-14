"Будут уничтожены нашими подразделениями". В ВСУ пообещали не допустить в Украину диверсантов под видом мигрантов из Беларуси

"В настоящее время подразделения ОПЕБр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь, и никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", – говорится в сообщении.

14 ноября этот пост удалили.

В воскресенье в военном подразделении ВСУ, предназначенном для действий в лесной и болотистой местности, уточнили в Facebook, что военнослужащие бригады ни в коем случае не будут применять оружие против мигрантов.

"Вместе с тем под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника, и именно для борьбы с ними предназначена наша военная часть", – отмечается в сообщении.