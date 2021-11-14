СБУ принимает меры, чтобы сделать невозможным миграционный кризис на границе – Баканов

Баканов: Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу Фото: ssu.gov.ua

"Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике. Поэтому сегодня мы собрались в Луцке, чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу", – заверил Баканов.

По его словам, СБУ в пределах своих полномочий применяет комплекс контрразведывательных, оперативно-разыскных и уголовно-процессуальных мер. Спецслужба с Нацполицией и Госпогранслужбой создает совместные мобильные группы для работы в приграничных районах.

По мнению Баканова, Украине удастся противостоять проявлению гибридной войны и сохранить стабильность и безопасность.