Первый замсекретаря СНБО Демченко: Россия искусственно организует миграционный кризис, используя при этом Беларусь

"Действующее руководство в Минске в унисон с Кремлем по привычной традиции пытается обвинить в возникновении массового потока беженцев в направлении Польши, Литвы и Латвии именно "коллективный Запад". Со стороны России и Беларуси постоянно раздаются упреки в адрес государств НАТО в том, что именно их политика на Ближнем Востоке привела к возникновению миграционной волны граждан, пытающихся противозаконно попасть в ЕС. При этом никаких оснований для упреков белорусских властей в провоцировании и поддержке действий нелегалов, а тем более во взаимодействии по этому направлению с Россией, как будто бы нет", – отметил Демченко.

Он подчеркнул, что Россия для достижения своих геополитических целей вместе с Беларусью реализует очередной этап комплексного сценария дестабилизации ситуации в Евросоюзе, и перечислил ряд доказательств такой оценки:

"постоянное увеличение количества беженцев на белорусско-польской границе (в настоящее время соответствующая цифра составляет до 15 тысяч беженцев и, по прогнозам, будет расти и дальше) при одновременном росте, почти в три раза по сравнению с прошлым годом, количества авиарейсов в Беларусь из стран Ближнего Востока;



целенаправленное сопровождение белорусскими пограничниками нелегалов к участкам государственной границы с Польшей со слабой физической защитой (сетка, колючая проволока) для облегчения их дальнейшего проникновения на территорию ЕС;



активное освещение подконтрольными белорусским властям телевизионными каналами событий в районе белорусско-польской границы с широким использованием нарративов о якобы жестоком обращении поляков с нелегальными мигрантами".

"Однако, несмотря на синхронность действий России и Беларуси в организации проблем на границе с ЕС, цели, которые они преследуют, предпринимая соответствующие шаги, нельзя назвать едиными. И здесь важно обратить внимание на интенции именно той стороны, традиционно в таких случаях пытающейся остаться в тени, а именно России. Да, РФ искусственно организует миграционный кризис, фактически используя при этом Беларусь для создания новой точки дестабилизации ситуации безопасности в Восточной Европе", – отметил первый замсекретаря СНБО.

Он напомнил, что эти события происходят на фоне подписания соглашений о дальнейшей интеграции РФ и Беларуси в рамках Союзного государства.

"Следовательно, российская сторона, обеспечивая поддержку [провозгласившего себя президентом Беларуси] Александра Лукашенко, без сомнения, потребует уступок с его стороны в вопросах дальнейшей интеграции двух государств, а де-факто будет добиваться тотального поглощения Беларуси. Ключевым аспектом использования гибридных инструментов со стороны РФ является сокрытие своей роли в любой деструктивной деятельности по аналогии с тем, как это происходило в 2014 году в Крыму и продолжается на востоке Украины. Однако в этот раз соответствующая задача для России значительно облегчается, поскольку "под удар" фактически подставляется режим Лукашенко. В то же время достигается другая цель – поле маневра для белорусских властей сужается", – написал автор.

Демченко отметил, что таким образом Кремль в очередной раз "чужими руками" решает неотложные для него проблемы.

"В свою очередь, ситуация, при которой именно РФ является главным идеологом и куратором искусственного обострения миграционного кризиса на границах Евросоюза, создает дополнительные угрозы для Украины. Несмотря на то, что сегодня возможность открытия Беларусью "украинского фронта" миграционного кризиса внешне не выглядит очевидной, мы должны быть готовы к нему. Именно поэтому руководством государства принимаются меры превентивного характера как внутри Украины, так и по направлению нашего взаимодействия с международными партнерами. Лишь скоординированные усилия являются залогом эффективного противодействия гибридной войне", – подытожил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны.