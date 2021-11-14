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Путин заявил, что Меркель и Лукашенко готовы обсуждать друг с другом ситуацию с мигрантами в Беларуси

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Путин (на фото) объяснил, почему с Лукашенко следует говорить Меркель
Путин (на фото) объяснил, почему с Лукашенко следует говорить Меркель
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знает, почему вопрос мигрантов в Беларуси не обсуждают друг с другом находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом глава Кремля заявил телеканалу "Россия" в интервью, расшифровку которого опубликовала 13 ноября его пресс-служба.

Журналист спросил Путина, почему Меркель и Лукашенко "не говорят друг с другом напрямую".

"Это вопрос не ко мне, почему они не разговаривают друг с другом. Нас это не касается. Но я так понял из разговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко и с канцлером Меркель, они готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет", – объяснил президент России.

Он считает, что в результате такого разговора "удастся наладить какой-то прямой контакт между Евросоюзом, ведущими странами Евросоюза во всяком случае, между Федеративной Республикой и Белоруссией".

"Это наиболее важно, потому что мигранты стремятся прежде всего в Германию", – подчеркнул Путин.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

Теги: Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, миграция, граница, мигранты, Евросоюз
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