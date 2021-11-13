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Путин прокомментировал угрозу Лукашенко перекрыть Европе российский газ

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Путин об угрозах Лукашенко: Это не способствовало бы развитию наших отношений с Беларусью
Путин об угрозах Лукашенко: Это не способствовало бы развитию наших отношений с Беларусью
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин заявил, что перекрытие Беларусью транзита газа в Европу, которым угрожал называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, будет нарушением транзитного контракта, и пообещал поговорить с Лукашенко на эту тему.

Об этом Путин сказал в интервью телеканалу "Россия 1", опубликованном на сайте Кремля.

"Я, честно говоря, впервые об этом слышу, потому что дважды разговаривал с Александром Григорьевичем в последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, поговорю с ним на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал", – заверил Путин.

Он отметил, что перекрытие транзита возможно, и выразил надежду, что оно не произойдет.

"Теоретически, конечно, Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет... Но это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Беларусью как транзитной страной", – подчеркнул Путин.

В то же время он отметил, что против Лукашенко "всегда применяют и угрожают применением новых санкций", и заявил, что кризисы, связанные с мигрантами, "созданы самими странами Запада, европейскими странами", а не Беларусью. Путин выразил надежду, что прямой контакт между руководством Беларуси и руководителями ведущих стран Евросоюза поможет решить эти проблемы.

"Хочу сказать вот еще о чем. Хочу, чтобы все знали. Мы здесь совершенно ни при чем. На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Наши авиационные компании не возят этих людей. Ни одна наша компания не возит", – добавил Путин.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами. 12 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз намерен на следующей неделе ввести санкции против лиц, которые прямо или косвенно поддерживают незаконную переправку мигрантов в Беларусь.

Лукашенко заявил 11 ноября, что Беларусь может в ответ на закрытие границы со стороны Польши и новые санкции перекрыть поставку российского газа в Европейский союз по газопроводу "Ямал – Европа". Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 12 ноября также заявил о готовности Беларуси "максимально жестко" ответить на вводимые в отношении нее санкции, вплоть до перекрытия транзита газа.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

Теги: Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, миграция, газ, газопровод, транзит, Европейский союз, мигранты, Евросоюз, российский газ, нелегалы, ЕС
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