Путин прокомментировал угрозу Лукашенко перекрыть Европе российский газ

Путин об угрозах Лукашенко: Это не способствовало бы развитию наших отношений с Беларусью Фото: EPA

Об этом Путин сказал в интервью телеканалу "Россия 1", опубликованном на сайте Кремля.

"Я, честно говоря, впервые об этом слышу, потому что дважды разговаривал с Александром Григорьевичем в последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, поговорю с ним на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал", – заверил Путин.

Он отметил, что перекрытие транзита возможно, и выразил надежду, что оно не произойдет.

"Теоретически, конечно, Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет... Но это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Беларусью как транзитной страной", – подчеркнул Путин.

В то же время он отметил, что против Лукашенко "всегда применяют и угрожают применением новых санкций", и заявил, что кризисы, связанные с мигрантами, "созданы самими странами Запада, европейскими странами", а не Беларусью. Путин выразил надежду, что прямой контакт между руководством Беларуси и руководителями ведущих стран Евросоюза поможет решить эти проблемы.

"Хочу сказать вот еще о чем. Хочу, чтобы все знали. Мы здесь совершенно ни при чем. На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Наши авиационные компании не возят этих людей. Ни одна наша компания не возит", – добавил Путин.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами. 12 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз намерен на следующей неделе ввести санкции против лиц, которые прямо или косвенно поддерживают незаконную переправку мигрантов в Беларусь.

Лукашенко заявил 11 ноября, что Беларусь может в ответ на закрытие границы со стороны Польши и новые санкции перекрыть поставку российского газа в Европейский союз по газопроводу "Ямал – Европа". Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 12 ноября также заявил о готовности Беларуси "максимально жестко" ответить на вводимые в отношении нее санкции, вплоть до перекрытия транзита газа.