"Готовы пойти на любые самые жесткие и крайние меры". МИД Беларуси угрожает ответом в случае введения новых санкций

"Беларусь готова максимально жестко ответить на любое санкционное давление со стороны наших европейских партнеров. Введение санкций абсолютно недопустимо. Это уже давно должны были бы понять европейские политики, которые находятся у руля государств Европейского союза", – заявил Макей.

Он назвал существующие отношения между Беларусью и ЕС "весьма непростой ситуацией" и подчеркнул, что усиление санкционного давления "ни к чему хорошему не приведет ни для одной, ни для другой стороны".

"Хуже нам уже не будет ничего, уже сделано. Поэтому в случае принятия дальнейших решений со стороны Европейского союза и иных западных партнеров о введении дополнительных санкций против Беларуси Беларусь будет вынуждена реагировать самым жестким образом. Каким? В правительстве эти меры и обсуждались, и обсуждаются. Но сама ситуация заставит нас поступать таким образом", – сказал он.

На уточняющий вопрос, обсуждалась ли возможность перекрытия поставок газа, Макей ответил: "Мы будем готовы пойти на любые самые жесткие и крайние меры".

Он также заявил, что готовность к диалогу по комплексному решению проблемы миграции, которую якобы демонстрирует Беларусь, на Западе расценивают как проявление слабости.

"Никаких целей никто никогда через подобного рода давление, угрозы и шантаж не достигнет. Никто не сдается и не сдастся. Поверьте, я говорю со знанием дела", – добавил Макей.

Он также категорически отверг обвинения в организованной доставке мигрантов Беларусью к границам Евросоюза.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами. 12 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз намерен на следующей неделе ввести санкции против лиц, которые прямо или косвенно поддерживают незаконную переправку мигрантов в Беларусь.

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 ноября, что Беларусь может в ответ на закрытие границы со стороны Польши и новые санкции перекрыть поставку российского газа в Европейский союз по газопроводу "Ямал – Европа".