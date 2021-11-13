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"Готовы пойти на любые самые жесткие и крайние меры". МИД Беларуси угрожает ответом в случае введения новых санкций

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В Беларуси заявили, что введение новых санкций со стороны ЕС "абсолютно недопустимо"
В Беларуси заявили, что введение новых санкций со стороны ЕС "абсолютно недопустимо"
Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о готовности Беларуси "максимально жестко" ответить на вводимые в отношении нее санкции, вплоть до перекрытия транзита газа. Об этом он сказал журналистам 12 ноября, сообщает госагентство БЕЛТА.

"Беларусь готова максимально жестко ответить на любое санкционное давление со стороны наших европейских партнеров. Введение санкций абсолютно недопустимо. Это уже давно должны были бы понять европейские политики, которые находятся у руля государств Европейского союза", – заявил Макей.

Он назвал существующие отношения между Беларусью и ЕС "весьма непростой ситуацией" и подчеркнул, что усиление санкционного давления "ни к чему хорошему не приведет ни для одной, ни для другой стороны".

"Хуже нам уже не будет ничего, уже сделано. Поэтому в случае принятия дальнейших решений со стороны Европейского союза и иных западных партнеров о введении дополнительных санкций против Беларуси Беларусь будет вынуждена реагировать самым жестким образом. Каким? В правительстве эти меры и обсуждались, и обсуждаются. Но сама ситуация заставит нас поступать таким образом", – сказал он.

На уточняющий вопрос, обсуждалась ли возможность перекрытия поставок газа, Макей ответил: "Мы будем готовы пойти на любые самые жесткие и крайние меры".

Он также заявил, что готовность к диалогу по комплексному решению проблемы миграции, которую якобы демонстрирует Беларусь, на Западе расценивают как проявление слабости. 

"Никаких целей никто никогда через подобного рода давление, угрозы и шантаж не достигнет. Никто не сдается и не сдастся. Поверьте, я говорю со знанием дела", – добавил Макей.

Он также категорически отверг обвинения в организованной доставке мигрантов Беларусью к границам Евросоюза.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 ноября призвал Евросоюз ввести дополнительные санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами. 12 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз намерен на следующей неделе ввести санкции против лиц, которые прямо или косвенно поддерживают незаконную переправку мигрантов в Беларусь.

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 ноября, что Беларусь может в ответ на закрытие границы со стороны Польши и новые санкции перекрыть поставку российского газа в Европейский союз по газопроводу "Ямал – Европа".

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции. 

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз, и под видом туристов отвозят в Минск. 

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе. 

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

Теги: МИД, миграция, газ, санкции, транзит, МИД Беларуси, мигранты, Владимир Макей, Евросоюз, российский газ, нелегалы, границы
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