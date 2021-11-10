Глава белорусского МИД назвал Крым "российским", в МИД Украины предупредили о "непоправимых последствиях"

"Исходим из того, что официально, как и ранее, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах", – сказал Николенко.

Украинский дипломат выразил надежду, что в Минске осознают это и не допустят в дальнейшем подобных шагов вопреки нормам международного права.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что "позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией", сообщало "РИА Новости".