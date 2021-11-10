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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Глава белорусского МИД назвал Крым "российским", в МИД Украины предупредили о "непоправимых последствиях"

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Владимир Макей назвал Крым "российской территорией"
Владимир Макей назвал Крым "российской территорией"
Фото: МИД Беларуси / Facebook

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что признание властями Беларуси временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, комментируя высказывание главы МИД Беларуси Владимира Макея о том, что "Крым сейчас является российской территорией", сообщает 10 ноября "Интерфакс-Украина".

"Исходим из того, что официально, как и ранее, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах", – сказал Николенко.

Украинский дипломат выразил надежду, что в Минске осознают это и не допустят в дальнейшем подобных шагов вопреки нормам международного права.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что "позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией", сообщало "РИА Новости".

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Юридически Беларусь не признавала Крым территорией России. В сентябре 2018 года глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью TUT.BY заявлял, что Минск придерживается нейтральной позиции по вопросу принадлежности Крыма.

В августе 2021 года считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что признает оккупированный Крым территорией РФ, когда последний российский олигарх начнет поставлять туда продукцию

Теги: Россия, Крым, Украина, Беларусь, аннексия, МИД Беларуси, Владимир Макей
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