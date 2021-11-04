"Обещал-обещал, но уехал один и меня не пригласил". Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в Крым

Лукашенко: Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. Но вот сегодня один уехал Фото: president.gov.by

Заседание совета проходило в режиме видеоконференции. Путин принимал в нем участие, находясь в Севастополе. Расшифровка заявлений Лукашенко опубликована на его сайте.

"Я просто хочу в заключение членам Высшего госсовета пожаловаться, – сказал Лукашенко. – Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. И вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю".

Лукашенко предположил, что вместо Крыма можно посетить Санкт-Петербург, и пригласил Путина в Беларусь.

Он добавил, что сказал о приглашении "так, для разрядки напряженности".

"Но в этой шутке есть только доля шутки. Все это правда", – заявил Лукашенко. По словам политика, он хотел бы увидеть в оккупированном Севастополе памятник, который открыли в апреле 2021 года.

Путин ответил, что Лукашенко "всегда будут рады видеть, чтобы он в том числе мог лично осмотреть этот памятник", говорится на сайте Лукашенко.