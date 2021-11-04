ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Обещал-обещал, но уехал один и меня не пригласил". Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его в Крым

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лукашенко: Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. Но вот сегодня один уехал
Лукашенко: Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. Но вот сегодня один уехал
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, 4 ноября на заседании Высшего совета Союзного государства, в ходе которого были подписаны 28 программ по усилению интеграции между Россией и Беларусью, пожаловался, что президент России Владимир Путин не пригласил его в поездку в оккупированный Крым.

Заседание совета проходило в режиме видеоконференции. Путин принимал в нем участие, находясь в Севастополе. Расшифровка заявлений Лукашенко опубликована на его сайте. 

"Я просто хочу в заключение членам Высшего госсовета пожаловаться, – сказал Лукашенко. – Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. И вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю". 

Лукашенко предположил, что вместо Крыма можно посетить Санкт-Петербург, и пригласил Путина в Беларусь.

Он добавил, что сказал о приглашении "так, для разрядки напряженности". 

"Но в этой шутке есть только доля шутки. Все это правда", – заявил Лукашенко. По словам политика, он хотел бы увидеть в оккупированном Севастополе памятник, который открыли в апреле 2021 года.

Путин ответил, что Лукашенко "всегда будут рады видеть, чтобы он в том числе мог лично осмотреть этот памятник", говорится на сайте Лукашенко.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что визиты Путина в оккупированный Крым являются "циничным и демонстративным пренебрежением" общепризнанными принципами и нормами международного права.

Сегодня Путин снова приехал в Крым. МИД Украины выразил решительный протест. 

Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденный Верховной Радой в июне 2015 года, предусматривает поездки в Крым через контрольно-пропускные пункты, расположенные на украинской территории. Иностранцы, которые хотят посетить полуостров, должны получить специальное разрешение в Государственной миграционной службе.

Юридически Беларусь не признавала Крым территорией России. В сентябре 2018 года глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью TUT.BY заявлял, что Минск придерживается нейтральной позиции по вопросу принадлежности Крыма.

Ряд стран ввели ограничения на авиасообщение с Беларусью после того, как истребитель белорусских ВВС 23 мая 2021 года по поручению Лукашенко был поднят "для сопровождения" самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали оппозиционного журналиста, сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу

Страны ЕС, США, КанадаУкраина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Кабмин с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, воздушное пространство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Доктор очень похож на ежика". Евгений Комаровский показал, что нашел на прогулке в лесу
"Доктор очень похож на ежика". Евгений Комаровский показал, что нашел на прогулке в лесу
Жена Валида Арфуша заявила, что узнала о разводе с ним из судебного уведомления. Фото
Жена Валида Арфуша заявила, что узнала о разводе с ним из судебного уведомления. Фото
"Ох, красотка!" Ольга Сумская показала, как выглядела в 90-е, и назвала "три золотых качества" в человеке
"Ох, красотка!" Ольга Сумская показала, как выглядела в 90-е, и назвала "три золотых качества" в человеке
"Мамин модник". "Милота". Осадчая умилила подписчиков нежными фото с сыном
"Мамин модник". "Милота". Осадчая умилила подписчиков нежными фото с сыном
"Коня бы не засосало". Волочкова в микробикини и верхом на лошади показала шпагат
"Коня бы не засосало". Волочкова в микробикини и верхом на лошади показала шпагат
Участница "Танцев со звездами" Зарицкая назвала причину расставания с бойфрендом
Участница "Танцев со звездами" Зарицкая назвала причину расставания с бойфрендом
  "Муж был банкиром. Готовил ее для себя". Аурика Ротару рассказала, почему ее 34-летняя дочь не работает
  "Муж был банкиром. Готовил ее для себя". Аурика Ротару рассказала, почему ее 34-летняя дочь не работает
Домашняя шаурма. Легкий, быстрый и полезный рецепт
Домашняя шаурма. Легкий, быстрый и полезный рецепт
"В ее комнате по-прежнему беспорядок, заставить мыть посуду почти невозможно". Йовович трогательно рассказала, какой стала ее 14-летняя дочь
"В ее комнате по-прежнему беспорядок, заставить мыть посуду почти невозможно". Йовович трогательно рассказала, какой стала ее 14-летняя дочь
51-летний Горбунов похвастался йоговскими асанами
51-летний Горбунов похвастался йоговскими асанами
  "Первый раз руки дрожали, было страшно". Как выглядит диктор, которая 20 лет объявляет прибытие поездов на Центральном ж/д вокзале Киева
  "Первый раз руки дрожали, было страшно". Как выглядит диктор, которая 20 лет объявляет прибытие поездов на Центральном ж/д вокзале Киева
В Нью-Йорке воссоздали квартиру Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе". Жилье можно арендовать и потрогать все наряды. Фото
В Нью-Йорке воссоздали квартиру Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе". Жилье можно арендовать и потрогать все наряды. Фото
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего
  Michelle Andrade заявила, что состоит в отношениях и мечтает стать многодетной матерью
  Michelle Andrade заявила, что состоит в отношениях и мечтает стать многодетной матерью
"Очень домашнее фото из Лондона". В сети показали болеющего на диване за "Шахтер" бизнесмена Ярославского с сыном
"Очень домашнее фото из Лондона". В сети показали болеющего на диване за "Шахтер" бизнесмена Ярославского с сыном
"Не скучаю по старой Ане, делающей вид, что сексуальна". Седокова показала, как изменилась со времен "ВИА Гры"
"Не скучаю по старой Ане, делающей вид, что сексуальна". Седокова показала, как изменилась со времен "ВИА Гры"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике (448467)
2
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (384092)
3
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото (147626)
4
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете (112466)
5
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи (93768)
6
"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой (92669)
7
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом (84574)
8
"Все в натуре и ажуре", "Хочется подержать". Maruv показала голую "попу без фотошопа" (67656)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS