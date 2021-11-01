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В Минске во Дворце независимости выставили автомат Лукашенко, с которым он прилетел на вертолете во время протестов

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Лукашенко 23 августа прошлого года облетел Минск и спустился к резиденции с автоматом Калашникова в руках
Лукашенко 23 августа прошлого года облетел Минск и спустился к резиденции с автоматом Калашникова в руках
Фото: "Пул Первого" / Telegram

В столице Беларуси Минске во Дворце независимости выставили автомат, с которым считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 23 августа прошлого года прилетел на вертолете. Об этом сообщил 31 октября Telegram-канал "Пул Первого", который информирует о деятельности Лукашенко.

Судя по фото, во дворце создали экспозицию. В нее вошли картина с фрагментом событий 23 августа, на которой изображены Лукашенко и его сын Николай в военной форме, автомат, берет, форма, флаг с надписью "За Батьку" и скульптура от белорусского ОМОН.

"Автору экспозиции – зачет автоматом. "Пул" уже знает, где во время следующей экскурсии по дворцу будет очередь из желающих сделать фото на память", – говорится в сообщении.

Картину Лукашенко подарили на прошлый день рождения, указало госагентство БЕЛТА. Ее автор – дочь одного из сотрудников службы безопасности президента Беларуси. Лукашенко понравилось это произведение, и он поручил разместить его во Дворце независимости, отметило агентство.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Несогласные с результатами выборов белорусы выходили на массовые демонстрации. В Минске 23 августа 2020 года состоялся "марш новой Беларуси", одна из крупнейших акций против режима Лукашенко, в которой участвовали от 150 до 250 тыс. К концу дня Лукашенко облетел город на вертолете и спустился к резиденции с автоматом Калашникова в руках.

Он вышел из вертолета с автоматом без магазина и уточнил у охраны, остался ли "кто-то еще там". Президента Беларуси сопровождал его 15-летний сын Николай в бронежилете, штурмовом шлеме и с автоматом. Лукашенко после этого говорил, что США "из космоса" следили за его передвижением по Минску.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Минск, демонстрации, протесты в Беларуси
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