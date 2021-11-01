В Минске во Дворце независимости выставили автомат Лукашенко, с которым он прилетел на вертолете во время протестов

Лукашенко 23 августа прошлого года облетел Минск и спустился к резиденции с автоматом Калашникова в руках Фото: "Пул Первого" / Telegram

Судя по фото, во дворце создали экспозицию. В нее вошли картина с фрагментом событий 23 августа, на которой изображены Лукашенко и его сын Николай в военной форме, автомат, берет, форма, флаг с надписью "За Батьку" и скульптура от белорусского ОМОН.

"Автору экспозиции – зачет автоматом. "Пул" уже знает, где во время следующей экскурсии по дворцу будет очередь из желающих сделать фото на память", – говорится в сообщении.

Картину Лукашенко подарили на прошлый день рождения, указало госагентство БЕЛТА. Ее автор – дочь одного из сотрудников службы безопасности президента Беларуси. Лукашенко понравилось это произведение, и он поручил разместить его во Дворце независимости, отметило агентство.