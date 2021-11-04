Путин снова приехал в оккупированный Крым. МИД Украины выразил решительный протест

В оккупированном Севастополе Путин возложил цветы к монументу, посвященному "окончанию гражданской войны", который открыли в апреле 2021 года, и выступил с поздравлениями с российским праздником – Днем народного единства.

В своей речи Путин, в частности, заявил, что Крым "навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа".

Министерство иностранных дел Украины 4 ноября опубликовало заявление, в котором выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом Путина во временно оккупированный Крым.

"Указанная поездка проходит вопреки неоднократным предостережениям Украины. Рассматриваем этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников на временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Россия должна вернуться к выполнению своих международно-правовых обязательств.

"РФ как государство-оккупант имеет возможность продемонстрировать настоящую заботу о жителях временно оккупированного Крыма: прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности политические репрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом разрешении российско-украинского вооруженного конфликта для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – добавили в ведомстве.