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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Путин снова приехал в оккупированный Крым. МИД Украины выразил решительный протест

Путин прибыл в оккупированный Крым 4 ноября
Путин прибыл в оккупированный Крым 4 ноября
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин 4 ноября прибыл во временно оккупированный Россией Крым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В оккупированном Севастополе Путин возложил цветы к монументу, посвященному "окончанию гражданской войны", который открыли в апреле 2021 года, и выступил с поздравлениями с российским праздником – Днем народного единства.

В своей речи Путин, в частности, заявил, что Крым "навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа".

Министерство иностранных дел Украины 4 ноября опубликовало заявление, в котором выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом Путина во временно оккупированный Крым.

"Указанная поездка проходит вопреки неоднократным предостережениям Украины. Рассматриваем этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников на временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Россия должна вернуться к выполнению своих международно-правовых обязательств.

"РФ как государство-оккупант имеет возможность продемонстрировать настоящую заботу о жителях временно оккупированного Крыма: прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности политические репрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом разрешении российско-украинского вооруженного конфликта для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – добавили в ведомстве.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что визиты Путина в оккупированный Крым являются "циничным и демонстративным пренебрежением" общепризнанными принципами и нормами международного права.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, МИД Украины, оккупация, нота протеста
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