Чубаров о визите Путина в Крым: Перестаньте встречаться с убийцей и бандитом

"Сегодня Путин вломится в разоренный им мой дом. [...] Прибытие Путина во временно оккупированный РФ Крым и проведение им с украинской территории заседания в формате видеоконференции "высшего государственного совета Союзного государства" является целенаправленным грубейшим нарушением норм международного права и очередным вызовом Украинскому государству и всему международному сообществу", – написал он.

Глава Меджлиса подчеркнул, что участие в этом мероприятии представителей властей Беларуси "будет интерпретироваться Кремлем как факт якобы признания Республикой Беларусь "российского статуса" Крыма".

"Вновь приходится констатировать, что циничные и агрессивные выпады Путина, совершаемые им в нарушение норм международного права, как и жестокие репрессии и преследования, насильственные похищения и убийства, осуществляемые карательными органами российской оккупационной власти Крыма в отношение коренного крымскотатарского народа, являются следствием нерешительности международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы, а также правительств и парламентов ведущих государств мира в исполнении ими ранее принятых решений о немедленном освобождении РФ оккупированных территорий Украины", – объяснил Чубаров.

По его словам, "многие современные политики не могут не осознавать, что проводимая ими политика умиротворения Путина лишь поощряет агрессивные действия Кремля".

"Страшные уроки социальных катастроф ХХ столетия, вызванных преступлениями двух тоталитарных режимов – коммунистического СССР и нацистской Германии, вследствие которых было убито более 100 млн людей, – не стали уроком для многих современных политиков. Но уроки никогда не поздно учить. Начните с первого задания, перестаньте встречаться с убийцей и бандитом. Пока он не вторгся в ваш дом и не разорил вашу страну", – заявил Чубаров.

Визит Путина в Крым анонсировал сайт Кремля.