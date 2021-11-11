ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Если Минск признает Крым "российским", Москву уже ничто не будет сдерживать от поглощения Беларуси – Чубаров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чубаров (на фото) сравнил Лукашенко с загнанным зверем
Чубаров (на фото) сравнил Лукашенко с загнанным зверем
Фото: krymr.com

Российская Федерация заставляет Беларусь признать, что оккупированный Россией Крым является российской территорией. Такое мнение 10 ноября выразил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя слова главы МИД Беларуси Владимира Макея, что "в реальности Крым является сейчас российской территорией".

"Очевидно, что Кремль теперь не остановится, пока не добьется от [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко, чья власть над белорусским народом держится только благодаря поддержке Москвы, официального признания Беларусью оккупированного Крыма "российской" территорией", – написал Чубаров.

Глава Меджлиса сравнил Лукашенко с загнанным в ловушку зверем, который "не может не понимать, что после признания формально независимой (пока!) Республикой Беларусь "российского" статуса Крыма уже ничто не будет сдерживать Россию от окончательного поглощения ею Беларуси".

"Следовательно, на пользу Лукашенко как можно дольше тянуть с оформлением официального признания Республикой Беларусь Крыма как "российской" территории. Другое дело, позволит ли ему Москва? Однако любое развитие событий, описываемых нами, свидетельствует лишь об одном: российская агрессия как в отношении Украины, так и в отношении международного сообщества приобретает все более изощренно-циничный характер и остановить ее можно лишь самыми радикальными мерами", – объяснил Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4401075463320907

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Юридически Беларусь не признавала Крым территорией России. В сентябре 2018 года Макей в интервью TUT.BY заявлял, что Минск придерживается нейтральной позиции по вопросу принадлежности Крыма.

В августе 2021 года Лукашенко заявлял, что признает оккупированный Крым территорией РФ, когда последний российский олигарх начнет поставлять туда продукцию

Теги: Россия, Крым, Беларусь, Рефат Чубаров, оккупация, агрессия, аннексия, МИД Беларуси, российская агрессия, Владимир Макей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Фигура топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". Собчак снялась в бикини
"Фигура – топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". Собчак снялась в бикини
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Прикид огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
"Прикид – огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
"Надежда, это потрясающе! Ну какая "ВИА Гра? La Scala ваш удел!" Мейхер удивила публику исполнением арии
"Надежда, это потрясающе! Ну какая "ВИА Гра? La Scala – ваш удел!" Мейхер удивила публику исполнением арии
"Перелом черепа, носа, удаление костей черепа". Стало известно, кого подозревают в избиении композитора группы Kazka
"Перелом черепа, носа, удаление костей черепа". Стало известно, кого подозревают в избиении композитора группы Kazka
В Киеве пройдет фестиваль цифрового искусства Novembre Numérique
В Киеве пройдет фестиваль цифрового искусства Novembre Numérique
  Умерла советская актриса Валентина Малявина
  Умерла советская актриса Валентина Малявина
  "Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении
  "Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении
"Внезапно обнаружила у себя грудь". Волочкова показала фото топлес
"Внезапно обнаружила у себя грудь". Волочкова показала фото топлес
"Ведьма. Не может человек быть красивым таким". Астафьева показала новую откровенную фотосессию
"Ведьма. Не может человек быть красивым таким". Астафьева показала новую откровенную фотосессию
"А-а-ай, какие красивые!", "Какие глаза". Dorofeeva и Dantes похвастались "зимним луком"
"А-а-ай, какие красивые!", "Какие глаза". Dorofeeva и Dantes похвастались "зимним луком"
"Ножки прямо аж да", "Просто космос". Жанна Бадоева в блузе и колготках раздвинула ноги на стуле
"Ножки прямо аж да", "Просто космос". Жанна Бадоева в блузе и колготках раздвинула ноги на стуле
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (174918)
2
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (81317)
3
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (57795)
4
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы (49984)
5
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа (34111)
6
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате (30733)
7
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа (28538)
8
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню (27079)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS