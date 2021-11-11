Если Минск признает Крым "российским", Москву уже ничто не будет сдерживать от поглощения Беларуси – Чубаров

"Очевидно, что Кремль теперь не остановится, пока не добьется от [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко, чья власть над белорусским народом держится только благодаря поддержке Москвы, официального признания Беларусью оккупированного Крыма "российской" территорией", – написал Чубаров.

Глава Меджлиса сравнил Лукашенко с загнанным в ловушку зверем, который "не может не понимать, что после признания формально независимой (пока!) Республикой Беларусь "российского" статуса Крыма уже ничто не будет сдерживать Россию от окончательного поглощения ею Беларуси".

"Следовательно, на пользу Лукашенко как можно дольше тянуть с оформлением официального признания Республикой Беларусь Крыма как "российской" территории. Другое дело, позволит ли ему Москва? Однако любое развитие событий, описываемых нами, свидетельствует лишь об одном: российская агрессия как в отношении Украины, так и в отношении международного сообщества приобретает все более изощренно-циничный характер и остановить ее можно лишь самыми радикальными мерами", – объяснил Чубаров.