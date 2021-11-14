Британия готова направить спецназ в Украину на фоне опасений вторжения России – СМИ

По данным СМИ, британские военные могут отправиться в Украину в ближайшее время Фото: depositphotos.com

Издание отмечает, что оперативную группу из бойцов спецподразделения SAS и парашютный полк предупредили, что в ближайшее время их могут отправить в Украину.

Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и глава MI6 сообщили властям страны, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

Сейчас создаются британские силы, состоящие из членов SAS, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, сообщает Mirror.

По словам источника, военные уже готовы к отправке, их оборудование упаковано.