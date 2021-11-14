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Британия готова направить спецназ в Украину на фоне опасений вторжения России – СМИ

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По данным СМИ, британские военные могут отправиться в Украину в ближайшее время
По данным СМИ, британские военные могут отправиться в Украину в ближайшее время
Фото: depositphotos.com

Великобритания на фоне угрозы вторжения войск России готова отправить в Украину до 600 военнослужащих. Об этом со ссылкой на источники 13 ноября написало британское издание Mirror.

Издание отмечает, что оперативную группу из бойцов спецподразделения SAS и парашютный полк предупредили, что в ближайшее время их могут отправить в Украину.

Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и глава MI6 сообщили властям страны, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

Сейчас создаются британские силы, состоящие из членов SAS, специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, сообщает Mirror.

По словам источника, военные уже готовы к отправке, их оборудование упаковано.

Контекст:

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной.

Теги: Россия, Великобритания, война, военные, граница
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