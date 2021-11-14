Франция предупредила РФ о последствиях в случае попыток эскалации ситуации в Украине

"Оба [французских] министра выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и четко предупредили о серьезных последствиях, которые могут иметь любые попытки подорвать территориальную целостность Украины", – говорится в заявлении.

Французские министры заявили России о необходимости провести в ближайшее время встречу глав МИД "Нормандской четверки".

Также министры напомнили российским властям об обязательствах РФ в рамках ОБСЕ по прозрачности передвижения и деятельности военных.