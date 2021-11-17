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ПОЛИТИКА

Боррель рассказал, как будет действовать ЕС в случае обострения ситуации на границе Украины

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Боррель: Что может произойти на границе? На данный момент у нас не так много информации. Только та, которую предоставляют украинцы и американцы
Боррель: Что может произойти на границе? На данный момент у нас не так много информации. Только та, которую предоставляют украинцы и американцы
Фото: ЕРА

Украина может быть уверена в политической, экономической и финансовой поддержке Евросоюза, заявил 16 ноября на пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по вопросам обороны верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Так Боррель ответил на вопрос о планируемых в ЕС мерах сдерживания России от использования войск, стянутых к границе Украины. Расшифровка пресс-конференции опубликована на сайте службы внешних связей ЕС.

"Мы следим за ситуацией в Украине, но у нас нет военного союза с Украиной. У нас есть Соглашение об ассоциации, Восточное партнерство, которое охватывает широкий спектр [вопросов], и у нас есть солидарность с Украиной. У нас есть обязательства защищать, поддерживать территориальную целостность Украины. Так будет и впредь. [...] Вы спрашиваете, что мы будем делать завтра в Украине? Что может произойти на границе? На данный момент у нас не так много информации. Только та, которую предоставляют украинцы и американцы", – сказал Боррель. 

Он добавил, что ЕС намерен продолжить нынешнюю политику в отношении Украины. 

"Мы будем и дальше делать ровно то же самое: поддерживать Украину политически и дипломатически в рамках тех действий, которые развиваются с тех пор, как Россия захватила Крым и начала войну в Донбассе. И конечно, Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке Европейского союза", – подчеркнул глава европейской дипломатии. 

Днем ранее он говорил, что в ЕС обеспокоены передвижением российских войск на границе с Украиной. 

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. По его словам, с 23 апреля войска приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной. Франция и ФРГ пригрозили РФ последствиями в случае попытки нарушить территориальную целостность Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Донбасс, граница, Восточное партнерство, Евросоюз, Жозеп Боррель, войска, российские военные
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