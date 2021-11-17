Боррель рассказал, как будет действовать ЕС в случае обострения ситуации на границе Украины

Боррель: Что может произойти на границе? На данный момент у нас не так много информации. Только та, которую предоставляют украинцы и американцы Фото: ЕРА

Так Боррель ответил на вопрос о планируемых в ЕС мерах сдерживания России от использования войск, стянутых к границе Украины. Расшифровка пресс-конференции опубликована на сайте службы внешних связей ЕС.

"Мы следим за ситуацией в Украине, но у нас нет военного союза с Украиной. У нас есть Соглашение об ассоциации, Восточное партнерство, которое охватывает широкий спектр [вопросов], и у нас есть солидарность с Украиной. У нас есть обязательства защищать, поддерживать территориальную целостность Украины. Так будет и впредь. [...] Вы спрашиваете, что мы будем делать завтра в Украине? Что может произойти на границе? На данный момент у нас не так много информации. Только та, которую предоставляют украинцы и американцы", – сказал Боррель.

Он добавил, что ЕС намерен продолжить нынешнюю политику в отношении Украины.

"Мы будем и дальше делать ровно то же самое: поддерживать Украину политически и дипломатически в рамках тех действий, которые развиваются с тех пор, как Россия захватила Крым и начала войну в Донбассе. И конечно, Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке Европейского союза", – подчеркнул глава европейской дипломатии.

Днем ранее он говорил, что в ЕС обеспокоены передвижением российских войск на границе с Украиной.