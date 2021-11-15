Регулярные учения российских военных в оккупированном Крыму уничтожают природу полуострова – эколог

Регулярные военные учения, которые проводят оккупанты, уничтожают природу.

"Вопреки тому, что говорит сайт минобороны России, эти два полигона занимают не 40 га, как они пишут, а около 55 тыс. га. На Керченском полуострове это почти полностью утраченная на данный момент растительность в результате загрязнения продуктами взрыва", – пояснил эколог.

Журналисты проверили информацию Василюка с помощью Google Earth Pro.

"Сравнили территорию над озером Узунларское, где расположен полигон для бомбометания на Опуке, на карте в 2014-м и 2019 годах. Сейчас эти земли в воронках и кратерах больше похожи на поверхность Луны", – отмечено в публикации.

Скриншот: ru.krymr.com

Выстрелы вызывают химическую реакцию, продукты взрыва смертельны для всего живого, объяснили специалисты.

"Если это происходит на почве, среди этих реагентов большая часть серы. Контакт с росой, туманом, растительностью – и все это превращается в серную кислоту, растительность выгорает", – сказал Василюк.

Во время учений по береговой обороне российские военные бьют в море на расстояние до 7 км. Из-за взрывов снарядов в прибрежной зоне гибнут рыба и дельфины. Крымский центр реабилитации дельфинов с января по май этого года зафиксировал гибель 300 животных. В конце мая в Крыму прошел главный этап учений войск Южного военного округа России и десантников.

Удар по крымской природе нанесли и российские инфраструктурные проекты. Для прокладки трассы "Таврида" оккупанты вырубили 100 тыс. деревьев и 116 тыс. кустарников.

"В результате мы имеем безумные убытки, только прямые убытки от вырубки деревьев и кустарников превышают 1 млрд 150 млн грн согласно действующему украинскому законодательству" – сообщил профессор Киево-Могилянской Академии Евгений Хлобыстов.