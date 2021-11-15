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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Регулярные учения российских военных в оккупированном Крыму уничтожают природу полуострова – эколог

Удар по крымской природе нанесли и российские инфраструктурные проекты, отмечают эксперты
Удар по крымской природе нанесли и российские инфраструктурные проекты, отмечают эксперты
Фото: pixabay.com

В оккупированном Россией Крыму с 2014 года на полигоны Опук на Керченском полуострове и мыс Чауда недалеко от Феодосии регулярно приезжают тысячи российских военных. Об этом 14 ноября заявил эколог Украинской природоохранной группы Алексей Василюк в комментарии "Крым.Реалии".

Регулярные военные учения, которые проводят оккупанты, уничтожают природу.

"Вопреки тому, что говорит сайт минобороны России, эти два полигона занимают не 40 га, как они пишут, а около 55 тыс. га. На Керченском полуострове это почти полностью утраченная на данный момент растительность в результате загрязнения продуктами взрыва", – пояснил эколог.

Журналисты проверили информацию Василюка с помощью Google Earth Pro.

"Сравнили территорию над озером Узунларское, где расположен полигон для бомбометания на Опуке, на карте в 2014-м и 2019 годах. Сейчас эти земли в воронках и кратерах больше похожи на поверхность Луны", – отмечено в публикации.

Скриншот: ru.krymr.com
Скриншот: ru.krymr.com

Выстрелы вызывают химическую реакцию, продукты взрыва смертельны для всего живого, объяснили специалисты.

"Если это происходит на почве, среди этих реагентов большая часть серы. Контакт с росой, туманом, растительностью – и все это превращается в серную кислоту, растительность выгорает", – сказал Василюк.

Во время учений по береговой обороне российские военные бьют в море на расстояние до 7 км. Из-за взрывов снарядов в прибрежной зоне гибнут рыба и дельфины. Крымский центр реабилитации дельфинов с января по май этого года зафиксировал гибель 300 животных. В конце мая в Крыму прошел главный этап учений войск Южного военного округа России и десантников.

Удар по крымской природе нанесли и российские инфраструктурные проекты. Для прокладки трассы "Таврида" оккупанты вырубили 100 тыс. деревьев и 116 тыс. кустарников.

"В результате мы имеем безумные убытки, только прямые убытки от вырубки деревьев и кустарников превышают 1 млрд 150 млн грн согласно действующему украинскому законодательству" – сообщил профессор Киево-Могилянской Академии Евгений Хлобыстов.

Контекст:

Весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма Россия начала наращивать военные силы на полуострове, а также в Азовском и Черном морях.

Так, 15 апреля 2021 года российское командование решило закрыть на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты заявляли, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, "РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море".

"Россия де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала", – комментировал ситуацию в августе 2021 года тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Последний раз РФ проводила крупные учения в Черном море 20 сентября. Тогда около 20 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота России вышли в море из пунктов базирования в оккупированном Севастополе и Новороссийске, чтобы провести ракетные и артиллерийские стрельбы.

Теги: Россия, Крым, Украина, Феодосия, военные учения, полигон, убытки, учения, дельфины, взрывы, природа, российские военные
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