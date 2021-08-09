Россия проведет масштабные военные учения на 20 полигонах, в том числе в Крыму

К учениям привлекут мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения Фото: ЕРА (архив)

"Батальонные тактические учения в общевойсковых объединениях будут двусторонними с обязательным участием специалистов различных родов войск, включая подразделения радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения", – рассказали в министерстве.

К учениям привлекут мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения Южного военного округа (ЮВО) РФ с привлечением авиации и кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

"Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии", – сообщили военные.

Условием тактических розыгрышей станет применение командирами подразделений опыта современных вооруженных конфликтов, нестандартных решений в управлении штатными и приданными подразделениями, возможностей разведывательно-огневых и ударных контуров, уточнили в ведомстве.

Российские военные отработают полный перечень тактических действий и маневров – в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах днем и ночью.

Для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки объединением военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЮВО ежедневно планируется выделять более 80 самолетов и вертолетов.