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Российских пограничников разместили на границе Армении и Азербайджана

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В последнее время Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах
В последнее время Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах
Фото: ЕРА (архив)

Российские пограничники размещены в граничащей с Азербайджаном Тавушской области на северо-востоке Армении. Об этом сообщило министерство обороны Армении в Facebook.

"В общине Воскепар Тавушской области размещены российские пограничники", – заявили армянские военные.

https://www.facebook.com/ArmeniaMOD/posts/1703587366491923

В минобороны добавили, что ведутся "строительные работы с целью строительства сооружений тылового обеспечения пограничников". Процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.

О появлении российских военных в Воскепаре сообщало армянское издание Hetq. Губернатор Тавушской области Айк Галумян заявил журналистам, что в этом районе российские военные занимаются мониторингом. На вопрос, чем обусловлено присутствие российских военных, губернатор ответил, что они "имеют на это право".

Контекст:

В последнее время Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах. Атк, 28 июля минобороны Армении сообщило о локальных боях в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы. В тот день у армянской стороны было три пострадавших, двое военнослужащих ранены.

Минобороны Азербайджана 27 июля заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии на территории сел Зейлик и Йухары Айрым Кельбаджарского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов.

На следующий день, 28 июля, азербайджанские военные сообщили о ранении двух военнослужащих на границе в результате обстрела со стороны Армении в Кельбаджарском районе. По версии азербайджанской стороны, обстрел вели из стрелкового оружия и гранатометов.

Об очередной перестрелке на границе Армении и Азербайджана сообщалось 23 июля. Тогда в минобороны Армении говорили, что трое армянских военнослужащих получили ранения, а один военный Азербайджана погиб.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 июля заявил, что Азербайджан собирается спровоцировать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе. Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева назвала такие заявления "абсолютной ложью". 

Минобороны Азербайджана 28 мая сообщало, что вооруженные силы Армении с нескольких направлений обстреляли азербайджанские позиции в районе поселка Ашагы Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики. Кроме этого, 25 мая произошла перестрелка на границе, в результате которой погиб один армянский военнослужащий. В Армении заявили, что огонь открыли вооруженные силы Азербайджана. Баку причиной случившегося назвал "несчастный случай". 27 мая Азербайджан взял в плен шестерых армянских военных на границе между странами.

В 2020 году между Арменией и Азербайджаном вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт из-за Нагорного Карабаха.

В сентябре 2020 года министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Обе страны объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Теги: Россия, Армения, Азербайджан, пограничники, строительство, сотрудничество, российские военные
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