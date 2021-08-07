Российских пограничников разместили на границе Армении и Азербайджана

"В общине Воскепар Тавушской области размещены российские пограничники", – заявили армянские военные.

В минобороны добавили, что ведутся "строительные работы с целью строительства сооружений тылового обеспечения пограничников". Процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.

О появлении российских военных в Воскепаре сообщало армянское издание Hetq. Губернатор Тавушской области Айк Галумян заявил журналистам, что в этом районе российские военные занимаются мониторингом. На вопрос, чем обусловлено присутствие российских военных, губернатор ответил, что они "имеют на это право".

Контекст:

В последнее время Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах. Атк, 28 июля минобороны Армении сообщило о локальных боях в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы. В тот день у армянской стороны было три пострадавших, двое военнослужащих ранены.

Минобороны Азербайджана 27 июля заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии на территории сел Зейлик и Йухары Айрым Кельбаджарского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов.

На следующий день, 28 июля, азербайджанские военные сообщили о ранении двух военнослужащих на границе в результате обстрела со стороны Армении в Кельбаджарском районе. По версии азербайджанской стороны, обстрел вели из стрелкового оружия и гранатометов.