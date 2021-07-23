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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе. Погиб азербайджанский военный

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Минобороны Азербайджана заявило, что военный погиб от выстрела снайпера
Минобороны Азербайджана заявило, что военный погиб от выстрела снайпера
Фото: mil.am

Министерство обороны Армении заявило о перестрелке на границе 23 июля, в результате которой получили ранения трое армянских военнослужащих и погиб один военный Азербайджана. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По версии минобороны Армении, инцидент произошел около 17.00 на участке Гегаркуник армяно-азербайджанской границы.

"Этому предшествовала стрельба на самих азербайджанских военных базах, что может быть связано с межличностным инцидентом между азербайджанскими военными", – отметили армянские военные.

Жизни раненых солдат вооруженных сил Армении ничего не угрожает.

"Минобороны Армении решительно осуждает очередную провокацию вооруженных сил Азербайджана. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана", – подытожило министерство.

Минобороны Азербайджана 23 июля заявило, что инцидент произошел около 16.00.

"Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе армяно-азербайджанской государственной границы со своих позиций в Басаркечарском районе", – написали в ведомстве.

Военный Азербайджана погиб от выстрела снайпера, указало министерство.

"Армянская сторона намерена подобными провокациями обострить ситуацию на границе двух стран. Армения несет полную ответственность за провокацию", – заключили азербайджанские военные.

Контекст:

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 17 июля заявил, что Азербайджан собирается спровоцировать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе. Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева назвала такие заявления "абсолютной ложью". 

Минобороны Азербайджана 28 мая сообщало, что вооруженные силы Армении с нескольких направлений обстреляли азербайджанские позиции в районе поселка Ашагы Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики. Кроме этого, 25 мая произошла перестрелка на границе, в результате которой погиб один армянский военнослужащий. В Армении заявили, что огонь открыли вооруженные силы Азербайджана. Баку причиной случившегося назвал "несчастный случай". 27 мая Азербайджан взял в плен шестерых армянских военных на границе между странами.

В 2020 году между Арменией и Азербайджаном вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт из-за Нагорного Карабаха.

В сентябре 2020 года министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Обе страны объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Теги: стрельба, военные, Армения, Азербайджан, снайперы, раненые, границы
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