Пашинян заявил, что Азербайджан намерен спровоцировать новые столкновения в Нагорном Карабахе. В Баку ответили

"Согласно информации, полученной из неофициальных источников, Азербайджан намерен спровоцировать новые военные столкновения в Арцахе (Нагорном Карабахе), на армяно-азербайджанской границе, проявление которых мы видим сегодня на Нахичеваньском участке армяно-азербайджанской границы", – сказал Пашинян.

По его словам, из-за сложившейся ситуации нельзя приступить к демаркации армяно-азербайджанской границы.

Комментируя заявления Пашиняна, начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева назвала их "абсолютной ложью", сообщает российский "Интерфакс". Дипломат подчеркнула, что ее страна уже восстановила свою территориальную целостность и готова к нормализации отношений с Арменией, тогда как Ереван "выступает с позиции эскалации напряженности, реваншизма, выдвигает условия для мира".