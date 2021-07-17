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Пашинян заявил, что Азербайджан намерен спровоцировать новые столкновения в Нагорном Карабахе. В Баку ответили

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Пашинян сослался на неофициальные источники
Пашинян сослался на неофициальные источники
Фото: ЕРА

Азербайджан собирается спровоцировать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе, заявил 17 июля на совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает 1Lurer.am.

"Согласно информации, полученной из неофициальных источников, Азербайджан намерен спровоцировать новые военные столкновения в Арцахе (Нагорном Карабахе), на армяно-азербайджанской границе, проявление которых мы видим сегодня на Нахичеваньском участке армяно-азербайджанской границы", – сказал Пашинян.

По его словам, из-за сложившейся ситуации нельзя приступить к демаркации армяно-азербайджанской границы.

Комментируя заявления Пашиняна, начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева назвала их "абсолютной ложью", сообщает российский "Интерфакс". Дипломат подчеркнула, что ее страна уже восстановила свою территориальную целостность и готова к нормализации отношений с Арменией, тогда как Ереван "выступает с позиции эскалации напряженности, реваншизма, выдвигает условия для мира".

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникали вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считал Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. В тот же день в Армении было объявлено военное положение. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Обе страны объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

На тот момент премьер-министр Армении Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

По данным минобороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибло не менее 3330 армянских граждан.

Баку передал Еревану тела около 1600 армянских военнослужащих, которые погибли в ходе военных действий в Нагорном Карабахе, говорил Алиев.

В мае минобороны Азербайджана сообщило о размещении в Нагорном Карабахе 20 воинских частей.

Теги: военные, граница, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, столкновения, провокации, конфликт, демаркация, Никол Пашинян
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