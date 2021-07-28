ГОРДОН
 
 
МИР

Армения и Азербайджан заявили о локальных боях на границе. Стороны сообщили о пострадавших

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Азербайджанские военные сообщили о ранении двух военнослужащих
Азербайджанские военные сообщили о ранении двух военнослужащих
Фото: ЕРА (архив)

Министерство обороны Армении 28 июля сообщило о локальных боях в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

"28 июля около 3.40 утра подразделения вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Произошли локальные бои, которые по состоянию на 7.00 продолжаются. По предварительной информации, в результате боевых действий с обеих сторон есть потери", – рассказала армянская сторона.

Позже в министерстве сообщили, что в результате боевых действий по состоянию на 8.30 28 июля у армянской стороны было три пострадавших, двое военнослужащих ранены.

Как утверждают в минобороны Армении, по состоянию на 9.20 азербайджанские части, атаковавшие армянские позиции, понесли потери и были отброшены на исходные позиции.

"Перестрелка продолжается. Ситуация на остальной части армяно-азербайджанской границы стабильна и находится под полным контролем вооруженных сил Армении", – отметили военные. 

Минобороны Азербайджана еще 27 июля заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии на территории сел Зейлик и Йухары Айрым Кельбаджарского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов.

На следующий день, 28 июля, азербайджанские военные сообщили о ранении двух военнослужащих на границе в результате обстрела со стороны Армении в Кельбаджарском районе. По версии азербайджанской стороны, обстрел вели из стрелкового оружия и гранатометов.

Контекст:

Об очередной перестрелке на границе Армении и Азербайджана сообщалось 23 июля. Тогда в минобороны Армении говорили, что трое армянских военнослужащих получили ранения, а один военный Азербайджана погиб.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 17 июля заявил, что Азербайджан собирается спровоцировать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе. Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева назвала такие заявления "абсолютной ложью". 

Минобороны Азербайджана 28 мая сообщало, что вооруженные силы Армении с нескольких направлений обстреляли азербайджанские позиции в районе поселка Ашагы Бузгов Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики. Кроме этого, 25 мая произошла перестрелка на границе, в результате которой погиб один армянский военнослужащий. В Армении заявили, что огонь открыли вооруженные силы Азербайджана. Баку причиной случившегося назвал "несчастный случай". 27 мая Азербайджан взял в плен шестерых армянских военных на границе между странами.

В 2020 году между Арменией и Азербайджаном вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт из-за Нагорного Карабаха.

В сентябре 2020 года министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Обе страны объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, столкновения, снайперы, раненые, границы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тушеный картофель с мясом. Простой рецепт
Тушеный картофель с мясом. Простой рецепт
  Михаил Поплавский снял внука в своем клипе на песню "Сину мій"
  Михаил Поплавский снял внука в своем клипе на песню "Сину мій" Актуально
"Мама помогла выглядеть достойно". "Зачем отрицать?" Дочь Успенской заявила, что переменами во внешности обязана стоматологам
"Мама помогла выглядеть достойно". "Зачем отрицать?" Дочь Успенской заявила, что переменами во внешности обязана стоматологам
"Самая красивая женщина". Ребрик снялась без бюстгальтера
"Самая красивая женщина". Ребрик снялась без бюстгальтера
"Беременна тройней". Хилтон отреагировала на слухи о беременности и объяснила, почему планирует сделать это только после свадьбы
"Беременна тройней". Хилтон отреагировала на слухи о беременности и объяснила, почему планирует сделать это только после свадьбы
"Будет мальчик". Беременная Осадчая показала живот на позднем сроке
"Будет мальчик". Беременная Осадчая показала живот на позднем сроке
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак G
"Почему я еще не в тусовке Ким Кардашян, не поняла!" Никитюк показала пятую точку
"Почему я еще не в тусовке Ким Кардашян, не поняла!" Никитюк показала пятую точку
Умер 46-летний сооснователь группы Slipknot Джордисон
Умер 46-летний сооснователь группы Slipknot Джордисон
"Похож на счастливого спаниеля". Тарзан крупным планом показал лицо и голый торс
"Похож на счастливого спаниеля". Тарзан крупным планом показал лицо и голый торс
"Не перепутаешь – похожи, дедушкины внуки". Комаровский показал внучку и двух внуков в подсолнухах
"Не перепутаешь – похожи, дедушкины внуки". Комаровский показал внучку и двух внуков в подсолнухах
"Крутая четверка", "Катя уже не одна". Горбунов поделился семейным снимком
"Крутая четверка", "Катя уже не одна". Горбунов поделился семейным снимком
"Дочка будет красивее мамы", " На вас похожа". Loboda показала старшую дочь
"Дочка будет красивее мамы", " На вас похожа". Loboda показала старшую дочь
  Старшая сестра Наташи Королевой, популярная в 90-е годы певица Руся вернулась в Украину из США. Видео
  Старшая сестра Наташи Королевой, популярная в 90-е годы певица Руся вернулась в Украину из США. Видео
"Суперсексуальные губы". Кардашян показала, как выглядела 20 лет назад
"Суперсексуальные губы". Кардашян показала, как выглядела 20 лет назад
"Солнышко". Тина Кароль надела "голый" бюстгальтер из тонкой ткани
"Солнышко". Тина Кароль надела "голый" бюстгальтер из тонкой ткани
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Какой пирожочек". Никитюк в микробикини расставила ноги перед камерой
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
"Сладкая". 62-летняя Мадонна в шортах широко развела ноги на камеру
"Сладкая". 62-летняя Мадонна в шортах широко развела ноги на камеру
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS