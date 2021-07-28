Армения и Азербайджан заявили о локальных боях на границе. Стороны сообщили о пострадавших

"28 июля около 3.40 утра подразделения вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Произошли локальные бои, которые по состоянию на 7.00 продолжаются. По предварительной информации, в результате боевых действий с обеих сторон есть потери", – рассказала армянская сторона.

Позже в министерстве сообщили, что в результате боевых действий по состоянию на 8.30 28 июля у армянской стороны было три пострадавших, двое военнослужащих ранены.

Как утверждают в минобороны Армении, по состоянию на 9.20 азербайджанские части, атаковавшие армянские позиции, понесли потери и были отброшены на исходные позиции.

"Перестрелка продолжается. Ситуация на остальной части армяно-азербайджанской границы стабильна и находится под полным контролем вооруженных сил Армении", – отметили военные.

Минобороны Азербайджана еще 27 июля заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии на территории сел Зейлик и Йухары Айрым Кельбаджарского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов.

На следующий день, 28 июля, азербайджанские военные сообщили о ранении двух военнослужащих на границе в результате обстрела со стороны Армении в Кельбаджарском районе. По версии азербайджанской стороны, обстрел вели из стрелкового оружия и гранатометов.