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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Евросоюзе обеспокоены передвижением российских войск на границе с Украиной – Боррель

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В ЕС следят за ситуацией в сфере безопасности на восточной границе Украины, отметил Боррель
В ЕС следят за ситуацией в сфере безопасности на восточной границе Украины, отметил Боррель
Фото: EPA

В Европейском союзе обеспокоены передвижением российских войск на границе с Украиной, в Брюсселе пристально следят за ситуацией. Об этом 15 ноября в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС и встречи министров иностранных дел ЕС и стран "Восточного партнерства" заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте службы внешних связей ЕС.

"Мы пристально следим за ситуацией в сфере безопасности на восточной границе Украины. Есть факты, которые являются причиной обеспокоенности, – передвижение войск на российской границе с Украиной, что очень важно для вас. Мы обеспокоены и наблюдаем за этим пристально. Информация вызывает тревогу", – сказал Боррель.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос 14 ноября с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Боррель обратил внимание, что "после последних военных учений на границе российские войска ушли, но оставили на местах значительное количество оборудования".

"Украинский министр [Кулеба] сказал мне, что они могут развернуть значительное количество войск за несколько дней, потому что они только перемещают людей, а не тяжелое оборудование", – подчеркнул верховный представитель ЕС.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. По его словам, с 23 апреля войска приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной. Франция и ФРГ пригрозили РФ последствиями в случае попытки нарушить территориальную целостность Украины.

Теги: Россия, Украина, военные, Брюссель, граница, вооружение, военная техника, Евросоюз, пресс-конференция, Жозеп Боррель, войска, ЕС
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