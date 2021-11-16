В Евросоюзе обеспокоены передвижением российских войск на границе с Украиной – Боррель

В ЕС следят за ситуацией в сфере безопасности на восточной границе Украины, отметил Боррель Фото: EPA

Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте службы внешних связей ЕС.

"Мы пристально следим за ситуацией в сфере безопасности на восточной границе Украины. Есть факты, которые являются причиной обеспокоенности, – передвижение войск на российской границе с Украиной, что очень важно для вас. Мы обеспокоены и наблюдаем за этим пристально. Информация вызывает тревогу", – сказал Боррель.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос 14 ноября с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Боррель обратил внимание, что "после последних военных учений на границе российские войска ушли, но оставили на местах значительное количество оборудования".

"Украинский министр [Кулеба] сказал мне, что они могут развернуть значительное количество войск за несколько дней, потому что они только перемещают людей, а не тяжелое оборудование", – подчеркнул верховный представитель ЕС.