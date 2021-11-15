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ПОЛИТИКА

Кулеба: "Восточное партнерство" нуждается в перезагрузке

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Кулеба: Успех Ассоциированного трио является движущей силой дальнейших изменений в регионе
Кулеба: Успех Ассоциированного трио является движущей силой дальнейших изменений в регионе
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 ноября принял участие в заседании министров иностранных дел государств-членов Евросоюза и стран-участниц Восточного партнерства в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Во встрече приняли участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгейи, а также главы МИД стран ЕС и Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. Они обсудили подготовку саммита Восточного партнерства в декабре.

Кулеба рассказал партнерам об обострении Россией ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины, вдоль украинской границы и Черноморском регионе. Он призвал усилить сотрудничество в рамках Восточного партнерства.

"Восточное партнерство нуждается в перезагрузке, чтобы отвечать потребностям и вызовам настоящего", – заявил он.

Министр представил стратегическое видение развития и усиления устойчивости "Восточного партнерства". По его словам, стратегические направления инициативы включают развитие торговли, укрепление безопасности, в частности энергетической, воплощение Европейского "зеленого" курса, интеграцию в Единый цифровой и Внутренний рынок ЕС.

"Страны Ассоциированного трио [Грузия, Молдова и Украина] достигли прогресса в синхронизации своего законодательства с ЕС, внутренних преобразованиях и экономической интеграции. Успех Ассоциированного трио является движущей силой дальнейших изменений в регионе", – сказал он.

Кулеба также призвал ЕС не рассматривать отношения с Украиной и другими странами Восточного партнерства через призму отношений с РФ.

Министр отметил важность Экономического и инвестиционного плана ЕС для экономического развития Украины и восстановление всего региона после пандемии.

"Амбициозный план инвестиций ЕС более чем на €2,3 млрд для развития экономики Украины — это очень своевременная инициатива, которая позволит создать новые рабочие места и экономические возможности, поддержать малый и средний бизнес, модернизировать инфраструктуру и преодолеть негативные экономические последствия пандемии COVID-19", – заявил он.

Боррель по итогам встречи заявил, что у представителей ЕС были "хорошие дебаты" со странами Восточного партнерства, пишет пресс-служба Европейского совета.

"Беларусь не пригласили, но мы сохранили свободное место как символическое место для белорусского народа", – заявил он.

Участники встречи обменялись мнениями о способах развития Восточного партнерства и "обеспечения его результатов для людей, уделяя особое внимание вопросам управления и инвестиций, а также укреплению партнерства в целях обеспечения устойчивости, восстановления и реформ".

"Встреча на уровне министров подтвердила твердую приверженность ЕС региону и политическую волю к сотрудничеству в решении общих проблем. Министры также коснулись практической реализации новой амбициозной повестки Евросоюза и Восточного партнерства", - сообщила пресс-служба.

Боррель заявил, что ЕС продолжит поддерживать необходимые реформы и "обеспечит ощутимые выгоды для тех, кто активно внедряет их".

Контекст:

"Восточное партнерство" – проект Европейского союза. Его основная цель – развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.

В феврале этого года главы МИД Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству ЕС призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы "Восточное партнерство" и углублению интеграции. Страны заявили о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровой рынок, "зеленая" экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.

28 июня Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнерство" из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал решение о выходе из "Восточного партнерства" "еще одним шагом Беларуси назад", а МИД Литвы заявил, что не признает международных решений, принятых незаконным лидером.

Страны Евросоюза подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами "Восточного партнерства", в который входит инвестиционный пакет на €2,3 млрд, сообщили в Европейской комиссии 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Беларусь, Грузия, Молдова, МИД Украины, Армения, Азербайджан, Восточное партнерство, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Жозеп Боррель, Оливер Варгейи
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