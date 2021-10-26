Премьер-министры Украины, Грузии и Молдовы определили приоритеты сотрудничества между странами

Шмыгаль отметил потенциал диалога между ЕС и "Ассоциированным трио" в цифровой сфере Фото: kmu.gov.ua

По словам Шмыгаля, трем странам нужно объединить усилия по основным направлениям взаимодействия, которые должны быть включены в декларацию саммита "Восточного партнерства".

"На наш взгляд, эти приоритеты должны включать: поддержку инициативы "Ассоциированного трио", признание европейских устремлений и европейской перспективы для стран, которые хотят присоединиться к ЕС и соответствуют Копенгагенским критериям, поддержку территориальной целостности и решительное осуждение агрессии со стороны Российской Федерации, интеграции во внутренний рынок ЕС, устойчивость, безопасность и оборонное сотрудничество", – подчеркнул глава правительства Украины.

Шмыгаль отметил потенциал диалога между ЕС и трио стран в цифровой сфере – это поспособствует укреплению сотрудничества в сфере связи, трансграничных услуг, защите данных, кибербезопасности.

"Премьер-министры Украины, Грузии и Молдовы договорились координировать действия для реализации совместных приоритетов и активизировать деятельность соответствующих трехсторонних рабочих групп", – говорится в сообщении.