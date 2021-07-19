Зеленский о "Восточном партнерстве": Нам не нужен саммит ради саммита, у нас гибнут люди, у нас война

"В декабре должен состояться очередной саммит "Восточного партнерства". Это очень важно, но отсутствие со стороны ЕС стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита, у нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы, иначе, честно говоря, непонятна целесообразность этого вообще", – сказал Зеленский.

Он добавил, что следующий саммит "должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны ЕС".

"Поэтому мы будем поддерживать эту инициативу ровно настолько, насколько она будет способствовать реализации наших европейских устремлений. Я рад, что путь к ним мы строим вместе", – сказал Зеленский.