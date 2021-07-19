Украина, Молдова и Грузия подписали декларацию Батумского саммита по интеграции в Евросоюз

"Мы подтверждаем непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах в ключевых элементах права ЕС", – сказано в документе.

Соглашения об ассоциации с ЕС являются ключевыми дорожными картами реформ для трех стран. Продолжение их имплементации составляет основу для укрепления политической ассоциации и дальнейшего углубления экономической и отраслевой интеграции трех ассоциированных партнеров с Евросоюзом, указывается в декларации.

"Предоставление европейской перспективы трем ассоциированным партнерам станет мощным стимулом и даст толчок для еще более глубоких и более широких реформ. Мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 договора о ЕС, Грузия, Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и верны их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский союз", – отмечается в документе.

Три страны договорились сотрудничать с европейскими институтами по реализации положений соглашений об ассоциации и углубленной зоны свободной торговли. Стороны отметили готовность сотрудничать с Евросоюзом в сферах транспорта, энергетики, цифровых преобразований, "зеленой" экономики, юстиции и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения.

Украина, Грузия и Молдова также договорились сотрудничать для обеспечения безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

"Выражаем благодарность за твердую поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ Грузии, Молдовы и Украины. [...] Мы готовы усилить сотрудничество с ЕС по укреплению устойчивости и борьбы с гибридными угрозами. [...] Попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Молдовы представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом", – говорится в декларации.