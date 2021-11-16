Запад предупредил Украину о высокой вероятности российского вторжения в Украину – Financial Times

На Западе подчеркнули "высокую вероятность эскалации ситуации".
На вопрос, выше ли сейчас риск российской военной агрессии, чем в прошлые годы, она ответила, что данные украинской разведки совпадают с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизации ситуации в Украине. Замминистра обороны добавила, что выводы союзников были "основаны не только на информации о численности российских войск вдоль украинской границы", она предполагает, что у Вашингтона есть дополнительная информация о намерениях президента РФ Владимира Путина.
В то же время, по мнению Маляр, интерпретации западной разведки "требуют дальнейшего обсуждения".
Она отметила в эфире телеканала ICTV 15 ноября, что данные украинской и западной разведок о количестве российских войск вблизи границы и их перемещениях совпадают.
"У нас нет разногласий с данными разведок стран-партнеров ни по фактам, ни по цифрам. У нас есть разногласия в интерпретации этих цифр и в прогнозах... Мы по-разному прогнозируем, но по состоянию на данный момент эти прогнозы совпадают, что приблизительное время кризиса – нынешняя зима, начиная с декабря", – сказала Маляр.
Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил FT, что, по оценкам Киева, Россия разместила на границе около 114 тыс. военных, из них 92 тыс. – сухопутные войска, 22 тыс. – воздушные и морские силы.
Он отметил, что российские силы "демонстративно покинули свои танки, боевые машины и реактивные системы вблизи границы" после широкомасштабных совместных военных учений с Беларусью в сентябре. "Это можно рассматривать как подготовку к широкомасштабному вторжению и попытку психологического давления", – сказал он.
По информации издания, США опасаются, что нынешнее положение дел опаснее весеннего обострения у границ Украины, когда Россия под предлогом учений также собрала большое количество войск.
РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля заявил, что все эти войска якобы задействованы в учениях. По его словам, с 23 апреля войска приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.
5 мая газета The New York Times сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных.
30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.
1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.
5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.
6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.
8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.
США официально предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной. Франция и ФРГ также пригрозили РФ последствиями в случае попытки нарушить территориальную целостность Украины. В НАТО заявили, что внимательно следят за ситуацией на границе Украины и готовы реагировать на развитие событий.