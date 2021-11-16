Запад предупредил Украину о высокой вероятности российского вторжения в Украину – Financial Times

На Западе подчеркнули "высокую вероятность эскалации ситуации".

На вопрос, выше ли сейчас риск российской военной агрессии, чем в прошлые годы, она ответила, что данные украинской разведки совпадают с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизации ситуации в Украине. Замминистра обороны добавила, что выводы союзников были "основаны не только на информации о численности российских войск вдоль украинской границы", она предполагает, что у Вашингтона есть дополнительная информация о намерениях президента РФ Владимира Путина.

В то же время, по мнению Маляр, интерпретации западной разведки "требуют дальнейшего обсуждения".

Она отметила в эфире телеканала ICTV 15 ноября, что данные украинской и западной разведок о количестве российских войск вблизи границы и их перемещениях совпадают.

"У нас нет разногласий с данными разведок стран-партнеров ни по фактам, ни по цифрам. У нас есть разногласия в интерпретации этих цифр и в прогнозах... Мы по-разному прогнозируем, но по состоянию на данный момент эти прогнозы совпадают, что приблизительное время кризиса – нынешняя зима, начиная с декабря", – сказала Маляр.

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил FT, что, по оценкам Киева, Россия разместила на границе около 114 тыс. военных, из них 92 тыс. – сухопутные войска, 22 тыс. – воздушные и морские силы.

Он отметил, что российские силы "демонстративно покинули свои танки, боевые машины и реактивные системы вблизи границы" после широкомасштабных совместных военных учений с Беларусью в сентябре. "Это можно рассматривать как подготовку к широкомасштабному вторжению и попытку психологического давления", – сказал он.

По информации издания, США опасаются, что нынешнее положение дел опаснее весеннего обострения у границ Украины, когда Россия под предлогом учений также собрала большое количество войск.