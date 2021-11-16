За период перемирия в тюрьмы ОРДЛО попали еще 70 украинцев – Денисова

"Если мы говорим о тех гражданах, которые были взяты в плен, осуждены за "шпионаж" в отношении Украины, то за период войны – это 301 гражданин Украины. Среди них: 30 женщин, 44 военнослужащих", – сказала она.

При этом точное число украинцев, незаконно содержащихся в тюрьмах, колониях, СИЗО боевиков, неизвестно.

"Мы не обо всех можем знать. Мы можем знать о тех людях, с которыми есть связь у их родственников. Но у нас есть те, с кем мы не имеем связи. Мы считаем, что они там находятся. Раз подтвердят, что там есть этот гражданин, второй раз – не подтвердят", – пояснила уполномоченная.

Денисова отметила, что тюрьмы боевиков пополнялись украинскими гражданами и после 27 июля 2020 года, когда вступили в силу договоренности о прекращении огня на Донбассе.

"За этот период перемирия список граждан Украины, попавших в тюрьмы [в ОРДЛО], увеличился на 70 человек. И процесс продолжается, их уже 301 человек. Каждый день мы видим, что что-то происходит. Кого-то взяли, потом выпустили, потом снова взяли", – рассказала она.

Кроме того, 258 граждан Украины находятся в списках пропавших без вести на не подконтрольной украинским властям части Донбасса. Кто-то из них может находиться в местах несвободы, говорит омбудсмен.

"В нашей практике есть такое, что восемь человек мы разыскали и включили в списки на обмен… Поэтому "забвение – хуже измены". Нужно каждый день помнить об этом. И малейшее известие о том, что кто-то кого-то видел в тюрьме, "на подвале" дает нам надежду, что этот человек жив, и мы сразу вносим его в такие списки", – отметила Денисова.

По ее словам, гражданские лица попадают в тюрьму в ОРДЛО за свою позицию в поддержку Украины, направленную против оккупантов. И им не приходится рассчитывать на правовую помощь.