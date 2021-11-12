В оккупированной Макеевке умер украинец Макарец, приговоренный оккупантами к 13 годам тюрьмы

"Пленным, который умер вчера в Макеевской ИК-32 так называемой "ДНР", является Руслан Макарец, ранее приговоренный по законодательству так называемой "ДНР" к 13 годам лишения свободы по статьям "измена Родине" и "шпионаж" в пользу украинских спецслужб", – написала она.

"Укринформу" Ризаева уточнила, что пока неизвестна точная причина смерти Макарца.

Как сообщает издание "Ґрати" Макарца задержали в марте 2019 года по подозрению в том, что он приехал в "ДНР" для сбора информации для украинских спецслужб. Причем с февраля 2017 года по май 2018 года Макарец сам служил в инженерно-саперной роте "народной милиции ДНР" в должности водителя.

На видео так называемого "МГБ ДНР" Макарец рассказывает, что по окончании службы он выехал в Бахмут, который находится под контролем украинских властей, где его задержала полиция. Он дал показания о дислокации своей роты, штаба бригады, сообщил фамилию сослуживца, позывной начальника и рассказал о количестве и наименованиях военной техники в расположении его бригады. После этого Макарец встретился с сотрудником СБУ и договорился об участии в программе "Тебя ждут дома", которая предполагает освобождение от уголовной ответственности при условии добровольной сдачи, содействия правоохранителям и отсутствия обвинений в тяжелых преступлениях.

Макарец на видео говорит, что в марте 2019-го он якобы по заданию СБУ вернулся на неподконтрольную украинским властям территорию для "сбора информации", где его и задержали. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.