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Путин пожаловался Меркель на БПЛА Украины на Донбассе

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Путин (на фото) обратил внимание Меркель на "деструктивную политику" Украины
Путин (на фото) обратил внимание Меркель на "деструктивную политику" Украины
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 11 ноября пожаловался на использование Украиной на Донбассе ударных беспилотников. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора Путин обратил внимание Меркель на "деструктивную политику" Украины, которая, по его словам, "все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты", подчеркивается в сообщении.

Глава Кремля также отметил, что вооруженные силы США и ряда стран НАТО ведут "провокационную активность" в Черном море, которая носит "дестабилизирующий и опасный характер".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. Такие беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года, сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турцию тут не за что  винить

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии присоединилась Франция. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем, как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. "На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться", – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 29 октября сказал, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.

Согласно Минским договоренностям, украинские военные могут применять боевой беспилотник Bayraktar на Донбассе, заявил 5 ноября глава Минобороны Алексей Резников.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Германия, Ангела Меркель, Украина, НАТО, Черное море, Кремль, Донбасс, ФРГ, агрессия, провокации, беспилотники, ВСУ, война в Украине
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