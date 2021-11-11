За сутки боевики на Донбассе устроили пять обстрелов, украинские военные не пострадали – штаб ООС

В штабе отметили, что в одном из обстрелов применялось запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сводке.
В районе Причепиловки боевики вели обстрел из минометов калибра 82 мм. Вблизи Катериновки наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. В сторону Широкого велся обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Золотого-4 украинские позиции обстреляли из стрелкового оружия. Неподалеку от Новотошковского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в штабе.
По состоянию на 7.00 11 ноября нарушений режима тишины в штабе ООС не зафиксировали.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены