За сутки боевики на Донбассе устроили пять обстрелов, украинские военные не пострадали – штаб ООС

В штабе отметили, что в одном из обстрелов применялось запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сводке.

В районе Причепиловки боевики вели обстрел из минометов калибра 82 мм. Вблизи Катериновки наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. В сторону Широкого велся обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Золотого-4 украинские позиции обстреляли из стрелкового оружия. Неподалеку от Новотошковского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в штабе.

По состоянию на 7.00 11 ноября нарушений режима тишины в штабе ООС не зафиксировали.