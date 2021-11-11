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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки боевики на Донбассе устроили пять обстрелов, украинские военные не пострадали – штаб ООС

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Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, подчеркнули в штабе
Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, подчеркнули в штабе
Фото: depositphotos.com

За минувшие сутки, 10 ноября, российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил утром 11 ноября в Facebook пресс-центр штаба Объединенных сил.

В штабе отметили, что в одном из обстрелов применялось запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сводке.

В районе Причепиловки боевики вели обстрел из минометов калибра 82 мм. Вблизи Катериновки наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. В сторону Широкого велся обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. У Золотого-4 украинские позиции обстреляли из стрелкового оружия. Неподалеку от Новотошковского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в штабе.

По состоянию на 7.00 11 ноября нарушений режима тишины в штабе ООС не зафиксировали. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1236871300138817

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены

Теги: оружие, военные, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС, нарушение
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