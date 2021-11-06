ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ объяснили, зачем заходили в село в "серой зоне" Старомарьевку

Военные помогли гуманитарной миссии доставить уголь в Старомарьевку
Военные помогли гуманитарной миссии доставить уголь в Старомарьевку
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Украинские военные помогают гуманитарной миссии доставить жителям Старомарьевки Донецкой области уголь для отопления и продукты, миссия действует с 27 октября по 10 ноября. Об этом сообщила 5 ноября пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Военные сообщили, что жители села Старомарьевка, которое находится на неподконтрольной Украине территории, смогли получить уголь для отопления. Его предоставил Красный крест.

"Ранее сторона-агрессор в течение 1,5 месяца блокировала международным гуманитарным организациям доступ к жителям Старомарьевки", – уточнили в бригаде.

Оказать гуманитарную и медицинскую помощь жителям села решила рабочая группа Мирненской военно-гражданской администрации. Инициативу поддержало руководство 93-й бригады "Холодный Яр", обеспечив ее охраной. Пресс-служба бригады публиковала обращение украинской стороны Совместного центра по контролю и координации к ОБСЕ от 25 октября, с просьбой о дополнительных гарантиях безопасности и соблюдении режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований в Старомарьевке с 27 октября по 10 ноября.

https://www.facebook.com/93OMBr/posts/1700589753471141

Российско-оккупационные войска проигнорировали обращения и не соблюдали режим тишины. "Это привело к массированным обстрелам Гранитного со стороны российских наемников, в результате которых погиб военнослужащий бригады Георгий Халиков, были повреждены дома местных жителей, гражданская инфраструктура и камера ОБСЕ", – отметили военные.

Боевики предоставили возможность доставить уголь жителям села только после огласки ситуации.

Военные отметили, что 5 ноября в соседнем Гранитном, подконтрольном украинским властям, работали представители благотворительного фонда "Каритас Волноваха" – посещали лежачих людей и тех, кому тяжело передвигаться. Они намерены также помочь с восстановлением домов после обстрела. 

Фонд планирует предоставить продуктовые наборы и медицинскую помощь и жителям Старомарьевки, но пока непонятно, дадут ли боевики возможность благотворителям заехать туда. 

"Если нет, организуют пункт сбора, регистрации и выдачи наборов в Гранитном... Возможно, будем привлекать волонтеров, которые смогут донести продукты до моста, а дальше местные перенести их через мост и развести самостоятельно", – пояснили в фонде. 

https://www.facebook.com/93OMBr/posts/1707287152801401

Контекст:

Старомарьевка находится в "нулевой" или "серой зоне", сообщалось на странице ЮНИСЕФ в Facebook в августе 2020 года. Там проживает 150 человек, семеро из них – дети. 

26 октября появилась информация в СМИ о взятии Старомарьевки под контроль Объединенных силНо ее опровергли в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. "Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения", – говорилось в заявлении.

30 октября главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов опубликовал видео, как над Старомарьевкой поднимают украинский флагОн поблагодарил 93-ю бригаду за то, что "еще одно украинское село перестало быть "серой зоной".

Однако в бригаде тогда пояснили, что военные только охраняли гуманитарную миссию. "Группа военнослужащих 93-й механизированной бригады заняла наблюдательные посты в окрестностях населенного пункта Старомарьевка и обеспечила безопасное пребывание гражданских лиц в нем. После завершения работы гуманитарной миссии в тот же день, 26 октября, все военнослужащие 93-й бригады, задействованные для охраны рабочей группы, покинули населенный пункт Старомарьевка", – рассказали военные.

Теги: уголь, ОБСЕ, военные, Красный Крест, гуманитарная помощь, миссия, Гранитное, волонтеры, ВСУ, обстрелы, Старомарьевка, война в Украине, режим тишины, село
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
  Loboda назвала четыре страны, в которых у нее есть недвижимость
  Loboda назвала четыре страны, в которых у нее есть недвижимость
Модный блогер Кьяра Ферраньи вышла в свет в топе, имитирующем голую грудь с сосками. Фото
Модный блогер Кьяра Ферраньи вышла в свет в топе, имитирующем голую грудь с сосками. Фото
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом
  "Был конфликт с влиятельным человеком в Одессе". Loboda рассказала, почему четыре года не выступала в Украине
  "Был конфликт с влиятельным человеком в Одессе". Loboda рассказала, почему четыре года не выступала в Украине
  Loboda ответила Ефросининой, является ли нынешний возлюбленный отцом ее младшей дочери
  Loboda ответила Ефросининой, является ли нынешний возлюбленный отцом ее младшей дочери
Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео
Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто
"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день
"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день
"Такая горячая". Рианна в мини-шортах снялась на четвереньках
"Такая горячая". Рианна в мини-шортах снялась на четвереньках
"Смотритесь как сестры", "Сногсшибательно красивые". Деми Мур показала среднюю дочь от Брюса Уиллиса
"Смотритесь как сестры", "Сногсшибательно красивые". Деми Мур показала среднюю дочь от Брюса Уиллиса
"Почему в таком ужасном виде? Муж сбежит". В сети обсуждают образ 40-летней Собчак на прогулке в Риме
"Почему в таком ужасном виде? Муж сбежит". В сети обсуждают образ 40-летней Собчак на прогулке в Риме
  "Никогда не делился негативом, все в себе переваривал". Аурика Ротару рассказала подробности смерти мужа
  "Никогда не делился негативом, все в себе переваривал". Аурика Ротару рассказала подробности смерти мужа
"Девочка моря не видела". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео
"Девочка моря не видела". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (475210)
2
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото (173553)
3
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего (123694)
4
"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой (121633)
5
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом (113706)
6
"Обалденная фигурка", "Огонь". Мейхер показала голые ягодицы и грудь (97256)
7
"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок (71444)
8
"Секси-леди", "Красивее, чем в 2002-м". 52-летняя Лопес снялась в расстегнутой шубе (59937)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS