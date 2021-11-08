В результате обстрела поселка на Донбассе пострадала инфраструктура водоканала – ТКГ

"В результате обстрела получили значительные повреждения здания и техника водоканала, разрушены помещения, уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории. Зафиксировано шесть попаданий снарядов калибра 122 мм", – отмечается в сообщении.

В ТКГ подчеркнули, что поврежден объект критической инфраструктуры, который обеспечивает водой мирных жителей с обеих сторон линии разграничения.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации призвала ОБСЕ отреагировать на нарушение режима прекращения огня.

Вечером 7 ноября боевики открыли огонь вблизи села Нижнее Луганской области и повредили газопровод высокого давления.

"Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара. Без газоснабжения остались 773 абонента: 445 – в селе Нижнее и 328 – в селе Крымское", – отметили в "Луганскгазе".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.