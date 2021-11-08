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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики 14 раз открывали огонь на Донбассе. Один военный ВСУ погиб, двое ранены

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Украинские военные открывали огонь в ответ на провокации боевиков
Украинские военные открывали огонь в ответ на провокации боевиков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 7 ноября, боевики на Донбассе 14 раз открывали огонь. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики стреляли возле Павлополя, Гнутового, Водяного, Луганского, Новолуганского, Песков (Донецкой области), Нижнетеплого, Золотого-4 (Луганской области).

Также позиции ВСУ возле Новозвановки, Причепиловки, Болотенного (Лугансой области) и Гранитного (Донецкой области) попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих раненых – удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

С начала суток 8 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1235032603656020

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: война, боевики, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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