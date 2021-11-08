Боевики 14 раз открывали огонь на Донбассе. Один военный ВСУ погиб, двое ранены

Боевики стреляли возле Павлополя, Гнутового, Водяного, Луганского, Новолуганского, Песков (Донецкой области), Нижнетеплого, Золотого-4 (Луганской области).

Также позиции ВСУ возле Новозвановки, Причепиловки, Болотенного (Лугансой области) и Гранитного (Донецкой области) попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Они находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих раненых – удовлетворительное.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили оккупантов прекратить обстрелы.

С начала суток 8 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.