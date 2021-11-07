На Донбассе погиб военнослужащий из Львовской области

В конце ноября погибшему украинскому военнослужащему должно было исполниться 48 лет Фото: МВС України / Facebook

"Во время минометного обстрела на востоке Украины погиб сержант 24-й отдельной механизированной бригады Виталий Николаевич Павлысько", – написал глава ОГА.

29 ноября жителю города Яворов Львовской области должно было исполниться 48 лет, он служил в армии по контракту. У Павлысько остались родители, жена и двое детей.

Козицкий выразил соболезнования родным погибшего военнослужащего.

Сегодня боевики на Донбассе восемь раз нарушили договоренности о прекращении огня, один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Военным оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное", – отметили в штабе ООС.