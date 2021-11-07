На Донбассе погиб украинский военнослужащий, двое ранены – штаб ООС

Отмечается, что дважды российско-оккупационные войска применяли запрещенные Минскими договоренностями вооружения.

Боевики открывали огонь вблизи Павлополя, Гнутово, Луганского, Песок (Донецкая область), Новозвановки, Причепиловки Луганской области. В районе Гнутово и Водяного оккупанты задействовали беспилотники и сбросили выстрелы ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Военным оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Военнослужащие ВСУ открывали ответный огонь, заставив противника прекратить обстрелы, отметили в штабе ООС.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.