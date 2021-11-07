В украинском Нью-Йорке стартовал марафон, "который никто не хочет бежать". Его цель – привлечение внимания к войне на Донбассе

В марафоне может принять участие кто угодно в любой точке планеты Фото: mfa.gov.ua

Смысл марафона – привлечь внимание международного сообщества к российской агрессии на востоке Украины. С сегодняшнего дня каждый неравнодушный может принять участие в проекте и пробежать любую дистанцию в любом месте – и таким образом поддержать Украину.

Начали марафон пять человек, чья жизнь неразрывно связана с войной: военный, волонтер, медик, военный журналист и переселенка. Они призывают приобщиться к забегу на весь мир.

Чтобы присоединиться к марафону, каждый желающий может зарегистрироваться на марафоне на сайте marathonnoonewantstorun.org и преодолеть любую дистанцию где угодно и в любое время.

Каждый зарегистрировавшийся на марафон получит стартовый набор бегуна. Он будет содержать стартовый номер с фактами о войне, а также медаль с частицей использованной гильзы с востока Украины.

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