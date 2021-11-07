В украинском Нью-Йорке стартовал марафон, "который никто не хочет бежать". Его цель – привлечение внимания к войне на Донбассе

Смысл марафона – привлечь внимание международного сообщества к российской агрессии на востоке Украины. С сегодняшнего дня каждый неравнодушный может принять участие в проекте и пробежать любую дистанцию в любом месте – и таким образом поддержать Украину.
Начали марафон пять человек, чья жизнь неразрывно связана с войной: военный, волонтер, медик, военный журналист и переселенка. Они призывают приобщиться к забегу на весь мир.
Чтобы присоединиться к марафону, каждый желающий может зарегистрироваться на марафоне на сайте marathonnoonewantstorun.org и преодолеть любую дистанцию где угодно и в любое время.
Каждый зарегистрировавшийся на марафон получит стартовый набор бегуна. Он будет содержать стартовый номер с фактами о войне, а также медаль с частицей использованной гильзы с востока Украины.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.