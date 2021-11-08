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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли газопровод в Луганской области. Без газа остались два села

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Из-за повреждения газопровода 773 абонента остались без газа
Из-за повреждения газопровода 773 абонента остались без газа
Фото: depositphotos.com

Боевики открыли огонь вблизи села Нижнее Луганской области и повредили газопровод высокого давления. Об этом сообщает "Луганскгаз" в Facebook.

Обстрел произошел 7 ноября около 16.00. Оккупанты повредили распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи села Нижнее, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров.

"Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара. Без газоснабжения осталось 773 абонента: 445  в селе Нижнее и 328  в селе Крымское", – отмечают в "Луганскгазе".

Сейчас проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения.

Скриншот: АТ "Луганськгаз" / Facebook
Скриншот: АТ "Луганськгаз" / Facebook

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Украина, Луганская область, оккупация, боевики, газопровод, обстрелы
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