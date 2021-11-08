Боевики обстреляли газопровод в Луганской области. Без газа остались два села

Обстрел произошел 7 ноября около 16.00. Оккупанты повредили распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи села Нижнее, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров.

"Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара. Без газоснабжения осталось 773 абонента: 445 – в селе Нижнее и 328 – в селе Крымское", – отмечают в "Луганскгазе".

Сейчас проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения.