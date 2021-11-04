"Дополнительные 18 400 тонн дипломатии". Кулеба приветствовал присутствие флагмана 6-го флота США USS Mount Whitney в Черном море

"Добро пожаловать, USS Mount Whitney. Украина призывала и решительно поддерживает усиление присутствия наших партнеров из США и НАТО в регионе. Мы готовы вместе работать над укреплением безопасности Черного моря. Дополнительные 18 400 тонн дипломатии, безусловно, помогут в достижении этой цели", – заявил глава МИД в Twitter 4 ноября.
USS Mount Whitney зашел в Черное море 3 ноября.
Welcome, #USSMountWhitney. Ukraine has been calling for and strongly supports enhanced presence of our U.S. and NATO partners in the region. We are ready to work together on strengthening the Black Sea security. Additional 18,400 tons of diplomacy are surely helpful to this aim. https://t.co/XHrsvhfQPC— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 4, 2021
29 октября главный морской боевой штаб НАТО сообщил о начале операций в Средиземном и Черном морях. Руководители операций находятся на командно-штабном корабле USS Mount Whitney.
30 октября в 6-м флоте США сообщили, что эсминец USS Porter начал переход в Черное море для участия в нескольких многосторонних учениях и для сотрудничества с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. В России заявили, что следят за кораблем.
1 ноября флагманский командный корабль USS Mount Whitney направился в Черное море.
В Пентагоне подчеркивали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море.
В конце января эсминцы США провели в Черном море операцию с участием авиации. В НАТО отмечали, что ВМС США и другие военно-морские силы НАТО обычно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, патрулируя воды около восьми месяцев в году.
В феврале этого года эсминцы USS Porter и USS Donald Cook 17 дней проводили совместные операции в Черном море с союзниками и партнерами по НАТО: Украиной, Румынией, Грузией и Турцией.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море.