"Дополнительные 18 400 тонн дипломатии". Кулеба приветствовал присутствие флагмана 6-го флота США USS Mount Whitney в Черном море

"Добро пожаловать, USS Mount Whitney. Украина призывала и решительно поддерживает усиление присутствия наших партнеров из США и НАТО в регионе. Мы готовы вместе работать над укреплением безопасности Черного моря. Дополнительные 18 400 тонн дипломатии, безусловно, помогут в достижении этой цели", – заявил глава МИД в Twitter 4 ноября.

USS Mount Whitney зашел в Черное море 3 ноября.

Контекст:

29 октября главный морской боевой штаб НАТО сообщил о начале операций в Средиземном и Черном морях. Руководители операций находятся на командно-штабном корабле USS Mount Whitney.

30 октября в 6-м флоте США сообщили, что эсминец USS Porter начал переход в Черное море для участия в нескольких многосторонних учениях и для сотрудничества с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. В России заявили, что следят за кораблем.

1 ноября флагманский командный корабль USS Mount Whitney направился в Черное море.

В Пентагоне подчеркивали, что военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море.

В конце января эсминцы США провели в Черном море операцию с участием авиации. В НАТО отмечали, что ВМС США и другие военно-морские силы НАТО обычно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, патрулируя воды около восьми месяцев в году.

В феврале этого года эсминцы USS Porter и USS Donald Cook 17 дней проводили совместные операции в Черном море с союзниками и партнерами по НАТО: Украиной, Румынией, Грузией и Турцией.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море.