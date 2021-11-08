"Ноги и спина почернели, разбиты все пальцы". Мамедов рассказал, как пытают заключенных на оккупированном Донбассе

Через застенки на оккупированных территориях прошли около 4 тыс. человек Фото: depositphotos.com

В отношении гражданских и военнослужащих применяются пытки, сексуальное насилие, имитации расстрелов, а также неоказание медицинской помощи, сообщает Мамедов.

"Во время допроса мне постоянно угрожали. Говорили, что выколют глаза, сломают руку, прострелят живот и оставят истекать кровью, прострелят коленную чашечку, выбросят в болото", – приводит он показания одной из жертв пыток, которые есть в отчете Украинского Хельсинкского союза по правам человека и гражданской организации Truth Hounds, которая с 2014 года документирует военные преступления и преступления против человечества.

Незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР" удерживают людей без воды, нормального питания, возможности справления физиологических потребностей, медицинской помощи. При этом они используют как физическое, так и психологическое насилие.

"В процессе содержания в Донецком СБУ меня пытали. Охранники... били дубинкой по спине и ногам, стреляли из травматического оружия по рукам, имитировали расстрел. В результате у меня почернели спина и ноги сверху до низу, разбиты все пальцы на обеих руках, я не мог ходить", – рассказал еще один человек, переживший пытки.

К такому обращению с украинскими гражданами прибегают и в оккупированном Крыму. Всего с начала вооруженного конфликта на востоке Украины пыткам подверглись около 4 тыс. человек, заключил Мамедов.