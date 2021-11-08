"Ноги и спина почернели, разбиты все пальцы". Мамедов рассказал, как пытают заключенных на оккупированном Донбассе

В отношении гражданских и военнослужащих применяются пытки, сексуальное насилие, имитации расстрелов, а также неоказание медицинской помощи, сообщает Мамедов.
"Во время допроса мне постоянно угрожали. Говорили, что выколют глаза, сломают руку, прострелят живот и оставят истекать кровью, прострелят коленную чашечку, выбросят в болото", – приводит он показания одной из жертв пыток, которые есть в отчете Украинского Хельсинкского союза по правам человека и гражданской организации Truth Hounds, которая с 2014 года документирует военные преступления и преступления против человечества.
Незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР" удерживают людей без воды, нормального питания, возможности справления физиологических потребностей, медицинской помощи. При этом они используют как физическое, так и психологическое насилие.
"В процессе содержания в Донецком СБУ меня пытали. Охранники... били дубинкой по спине и ногам, стреляли из травматического оружия по рукам, имитировали расстрел. В результате у меня почернели спина и ноги сверху до низу, разбиты все пальцы на обеих руках, я не мог ходить", – рассказал еще один человек, переживший пытки.
К такому обращению с украинскими гражданами прибегают и в оккупированном Крыму. Всего с начала вооруженного конфликта на востоке Украины пыткам подверглись около 4 тыс. человек, заключил Мамедов.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.
В декабре 2020 года представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.
В Службе безопасности Украины в ответ на запрос "Радіо Свобода" в начале марта 2021 года сообщали, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.
Денисова в июне 2021 года говорила о 405 гражданах Украины, которых боевики удерживают в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.
По данным СБУ, на начало августа этого года в тюрьмах боевиков было 295 человек.