На Донбассе сбили российский беспилотник – штаб ООС

Сообщается, что беспилотник оккупантов пересек линию разграничения в Донецкой области. Украинские военные с помощью средств РЭБ "принудили его к посадке", так, что внешних повреждений он не получил, и его смогли изучить.

"Украинские военные уже идентифицировали захваченный беспилотный самолет противника. Им оказался БПЛА, принадлежащий российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10", предназначенному для ведения разведки и корректировки огня артиллерии", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что этот комплекс производит российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге, и он стоит исключительно на вооружении ВС Российской Федерации.

"Крылатый трофей является безоговорочным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на территории Украины", – отметили в сообщении.

Использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, напоминала украинская делегация в трехсторонней контактной группе.

К этому требованию апеллировал президент РФ Владимир Путин после применения украинскими военными беспилотника Bayraktar для контрбатарейной борьбы на Донбассе. Однако министр обороны Украины Алексей Резников ранее пояснял, что закупленные Украиной беспилотники не могут считаться "иностранными".

"Я хочу обратить внимание на текст Минских соглашений, в котором четко записано: "Запрет, ограничение беспилотных аппаратов", – но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: "иностранных". То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей, а мы – на своей земле и это украинский беспилотный аппарат", – сказал Резников.