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На Донбассе сбили российский беспилотник – штаб ООС

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Беспилотник предназначен для ведения разведки и корректировки огня артиллерии
Беспилотник предназначен для ведения разведки и корректировки огня артиллерии
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Украинские средства радиоэлектронной борьбы сбили российский беспилотник "Орлан-10". Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что беспилотник оккупантов пересек линию разграничения в Донецкой области. Украинские военные с помощью средств РЭБ "принудили его к посадке", так, что внешних повреждений он не получил, и его смогли изучить. 

"Украинские военные уже идентифицировали захваченный беспилотный самолет противника. Им оказался БПЛА, принадлежащий российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10", предназначенному для ведения разведки и корректировки огня артиллерии", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что этот комплекс производит российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге, и он стоит исключительно на вооружении ВС Российской Федерации.

"Крылатый трофей является безоговорочным доказательством и документальным подтверждением присутствия российских войск, вооружения и техники на территории Украины", – отметили в сообщении. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1240162646476349

Использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, напоминала украинская делегация в трехсторонней контактной группе. 

К этому требованию апеллировал президент РФ Владимир Путин после применения украинскими военными беспилотника Bayraktar для контрбатарейной борьбы на Донбассе. Однако министр обороны Украины Алексей Резников ранее пояснял, что закупленные Украиной беспилотники не могут считаться "иностранными". 

"Я хочу обратить внимание на текст Минских соглашений, в котором четко записано: "Запрет, ограничение беспилотных аппаратов", – но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья: "иностранных". То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей, а мы – на своей земле и это украинский беспилотный аппарат", – сказал Резников.  

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Россия, Донецкая область, боевики, беспилотники, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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