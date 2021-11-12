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Украина в 2022 году планирует дополнительно закупить беспилотники Bayraktar – Резников

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26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе
26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе
Фото: mil.gov.ua

В следующем году Украина намерена дополнительно закупить беспилотники Bayraktar у Турции. Об этом 12 ноября во время посещения зоны операции Объединенных сил на Донбассе заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщила пресс-служба министерства.

"Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для оборудования Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины", – заявил он.

Резников сказал, что эти аппараты "будут применяться, поскольку мы должны защищать нашу независимость, в том числе согласно статье 51 Устава ООН".

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В начале сентября 2021 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.

26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. Такие беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года, сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турцию тут не за что  винить

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии присоединилась Франция. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем, как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. "На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться", – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 29 октября сказал, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.

Посольство США в Украине отметило, что риторика России способствует эскалации на Донбассе. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Донбасс, Алексей Резников, беспилотники, Минобороны, российская агрессия, война в Украине, ООС, Bayraktar
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