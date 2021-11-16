Макрон в разговоре с Путиным заявил, что Париж намерен защищать территориальную целостность Украины

Агентство отмечается, что разговор длился 1 чаc 45 мин. Во время беседы Макрон выразил "серьезную озабоченность и волю защищать всю территорию Украины".

Путин, в свою очередь, пожаловался на якобы "провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Чёрном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО", говорится на сайте Кремля.

Кроме того президенты обсудили миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС, а также вопрос "нагорно-карабахского урегулирования".