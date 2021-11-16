ГОРДОН
 
 
МИР

Макрон в разговоре с Путиным заявил, что Париж намерен защищать территориальную целостность Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон 15 ноября провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает AFP.

Агентство отмечается, что разговор длился 1 чаc 45 мин. Во время беседы Макрон выразил "серьезную озабоченность и волю защищать всю территорию Украины".

Путин, в свою очередь, пожаловался на якобы "провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Чёрном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО", говорится на сайте Кремля.

Кроме того президенты обсудили миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС, а также вопрос "нагорно-карабахского урегулирования".

Контекст:

Заявления Макрона о поддержке Украины прозвучали на фоне того, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной. Франция и ФРГ пригрозили РФ последствиями в случае попытки нарушить территориальную целостность Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Франция, граница, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я – молодой Путин". Уэст сравнил себя с президентом РФ
  "Я – молодой Путин". Уэст сравнил себя с президентом РФ
"А где же мамины груди?" Горбунов показала, как кормит маленького сына без Осадчей
"А где же мамины груди?" Горбунов показала, как кормит маленького сына без Осадчей
"Зеленоглазая красавица". 43-летняя Ани Лорак крупным планом показала лицо
"Зеленоглазая красавица". 43-летняя Ани Лорак крупным планом показала лицо
"Сексапильная". Блогер Стужук показала голую грудь и ягодицы
"Сексапильная". Блогер Стужук показала голую грудь и ягодицы
"Мама Люда, огонь". Мать Наташи Королевой показала, как ест десерт "для взрослых"
"Мама Люда, огонь". Мать Наташи Королевой показала, как ест десерт "для взрослых"
"Мадонна сделала это первой". Кайли Миноуг в образе Мэрилин Монро оголила бедро
"Мадонна сделала это первой". Кайли Миноуг в образе Мэрилин Монро оголила бедро
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане
"Муж старше жены уже выглядит", "Супруга – куколка". Галкин впечатлил сеть фото Пугачевой в мини-платье
"Муж старше жены уже выглядит", "Супруга – куколка". Галкин впечатлил сеть фото Пугачевой в мини-платье
"Копия мама". Королева показала видео, на котором она держит на руках маленькую девочку
"Копия мама". Королева показала видео, на котором она держит на руках маленькую девочку
"Как же сильно здесь похожа на маму". Орбакайте очаровала сеть образом в ретро-стиле
"Как же сильно здесь похожа на маму". Орбакайте очаровала сеть образом в ретро-стиле
Известный американский рэпер выложил в сеть фото и видео со дня рождения ДиКаприо
Известный американский рэпер выложил в сеть фото и видео со дня рождения ДиКаприо
"Почему вы не вместе? Прекрасная пара". В сети обсуждают фото Тины Кароль с известным в Украине судьей грузинского шоу "Танцы со звездами"
"Почему вы не вместе? Прекрасная пара". В сети обсуждают фото Тины Кароль с известным в Украине судьей грузинского шоу "Танцы со звездами"
  Как приготовить дома вкусный и полезный сыр всего из трех продуктов. Видео
  Как приготовить дома вкусный и полезный сыр всего из трех продуктов. Видео
  Wellboy ответил Осадчей, как вышло так, что его хит "Гуси" похож на трек Агутина и Шнурова
  Wellboy ответил Осадчей, как вышло так, что его хит "Гуси" похож на трек Агутина и Шнурова
Адель в интервью Уинфри призналась, что экс-супруг спас ей жизнь
Адель в интервью Уинфри призналась, что экс-супруг спас ей жизнь
  "Мы мешаем друг другу". Участник "Танцев со звездами" Войтенко назвал причину возможного развода с женой-хореографом
  "Мы мешаем друг другу". Участник "Танцев со звездами" Войтенко назвал причину возможного развода с женой-хореографом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (200523)
2
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (121124)
3
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (47624)
4
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка (44694)
5
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах (44111)
6
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети (29380)
7
"Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей (29126)
8
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук расставила ноги в откровенном бикини (27810)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS