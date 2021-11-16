Зеленский обсудил развитие украинского флота с министром обороны Великобритании

Уоллес прибыл в Украину с рабочим визитом.
Зеленский поблагодарил министра за поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Также президент приветствовал подписание рамочного соглашения о кредитной поддержке развития способностей украинского флота на £1,7 млрд.
"Великобритания стала нашим ключевым партнером в вопросе развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты по безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы украинским флотом", – сказал президент.
Участники встречи обменялись мнениями по поводу шагов международного сообщества, необходимых для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и важности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
В пресс-службе сообщили, что Зеленский отметил необходимость последовательных шагов для реализации стремлений Украины по приобретению в недалекой перспективе полноценного членства в НАТО. Он также сказал, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.
Отдельно Зеленский отметил заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и министра иностранных дел Лиз Трасс по поводу газотранспортного проекта "Северный поток – 2".
С 2014 года Великобритания поставляла для нужд ВСУ военную помощь. Предыдущие правительства Соединенного Королевства выступали против поставок в Украину летального оружия.
В августе 2020 года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что готовится крупный контракт с Великобританией не только на приобретение, но и на производство в Украине летальных вооружений.
В октябре 2020 года Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ. Договор предусматривает выделение Британией кредита на 10 лет на сумму до £1,25 млрд ($1,6 млрд), помощь в строительстве двух военных баз и поддержку судостроительных мощностей в Украине.
Как сообщило издание ZN.UA, 12 ноября 2021 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко по поручению Кабмина подписал украинско-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Великобритании двух тральщиков и создание в Украине двух военно-морских баз. Кредит в более £1,7 млрд будет предоставлен Украине на 10 лет. Подписанное в Лондоне соглашение детализирует финансовую сторону договоренностей Украины и Великобритании.