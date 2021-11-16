Зеленский обсудил развитие украинского флота с министром обороны Великобритании

Уоллес прибыл в Украину с рабочим визитом.

Зеленский поблагодарил министра за поддержку Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Также президент приветствовал подписание рамочного соглашения о кредитной поддержке развития способностей украинского флота на £1,7 млрд.

"Великобритания стала нашим ключевым партнером в вопросе развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты по безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы украинским флотом", – сказал президент.

Участники встречи обменялись мнениями по поводу шагов международного сообщества, необходимых для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и важности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

В пресс-службе сообщили, что Зеленский отметил необходимость последовательных шагов для реализации стремлений Украины по приобретению в недалекой перспективе полноценного членства в НАТО. Он также сказал, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Отдельно Зеленский отметил заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и министра иностранных дел Лиз Трасс по поводу газотранспортного проекта "Северный поток – 2".