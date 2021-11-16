Джонсон считает, что "Северный поток – 2" повлияет на безопасность в Европе

Отмечается, что в ходе встречи с членами правительства Джонсон подчеркнул, что "Великобритания выступает против газопровода "Северный поток – 2", который позволит осуществлять поставки газа в обход Украины и может оказать существенное влияние на безопасность региона".
Британский премьер также выразил обеспокоенность по поводу текущей ситуации на границе Украины и отметил, что Соединенное Королевство "продолжит поддерживать территориальную целостность Украины".
Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала страны Евросоюза вместе бойкотировать газопровод "Северный поток – 2". По ее словам, на России "лежит ответственность" за ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Польшей и Литвой.
Трасс заявила, что этот газотранспортный проект "рискует подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над странами, зависящими от ее газа".
Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".
"Оператор газотранспортной системы Украины" сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное агентство по сетям ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также "Нафтогаз України" и "Оператор ГТС Украины".
"Немецкая волна" сообщала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное агентство по сетям ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у Федерального агентства по сетям Германии будет еще два месяца на принятие окончательного решения.
Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.
16 ноября стало известно, что Германия приостановила сертификацию "Северного потока – 2".