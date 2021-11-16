Джонсон считает, что "Северный поток – 2" повлияет на безопасность в Европе

Отмечается, что в ходе встречи с членами правительства Джонсон подчеркнул, что "Великобритания выступает против газопровода "Северный поток – 2", который позволит осуществлять поставки газа в обход Украины и может оказать существенное влияние на безопасность региона".

Британский премьер также выразил обеспокоенность по поводу текущей ситуации на границе Украины и отметил, что Соединенное Королевство "продолжит поддерживать территориальную целостность Украины".

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала страны Евросоюза вместе бойкотировать газопровод "Северный поток – 2". По ее словам, на России "лежит ответственность" за ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Трасс заявила, что этот газотранспортный проект "рискует подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над странами, зависящими от ее газа".