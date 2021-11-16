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Витренко о приостановке сертификации "Северного потока – 2": Все не так однозначно

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Витренко о действиях "Газпрома": Это насмешка над европейскими правилами
Витренко о действиях "Газпрома": Это насмешка над европейскими правилами
Фото: Юрій Вітренко – Yuriy Vitrenko / Facebook

Чтобы сертифицировать газопровод "Северный поток – 2", Россия прибегает к уловкам, которые "не соответствуют ни духу, ни букве европейского законодательства", считает глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. Об этом он написал в Facebook.

"Из хороших новостей: сертификация "Северного потока – 2" приостановлена. Однако все не так однозначно. "Газпром" прибегает к юридическим трюкам", – написал Витренко.

Он отметил, что "Газпром" заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет якобы независимым оператором трубопровода, причем только его части, расположенной на территории Германии.

"Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов", – подчеркнул Витренко.

Он призвал всех, кому не безразличны безопасность и верховенство права, "не оставить без внимания эти трюки "Газпрома".

"В частности, мы призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора "Северного потока – 2", о создании которого заявляет "Газпром". Эти новые санкции должны действовать, по крайней мере пока РФ не перестанет использовать газ как оружие и начнет действовать в соответствии с европейскими правилами", – написал глава "Нафтогазу".

https://www.facebook.com/YVitrenko/posts/413765580404346

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

"Оператор газотранспортной системы Украины" сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное агентство по сетям ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также "Нафтогаз України" и "Оператор ГТС Украины".

"Немецкая волна" сообщала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное агентство по сетям ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у Федерального агентства по сетям Германии будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

Теги: Газпром, США, Германия, газ, санкции, НАК Нафтогаз, газопровод, законодательство, Евросоюз, Юрий Витренко, Северный поток – 2, российский газ
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