Витренко о приостановке сертификации "Северного потока – 2": Все не так однозначно

"Из хороших новостей: сертификация "Северного потока – 2" приостановлена. Однако все не так однозначно. "Газпром" прибегает к юридическим трюкам", – написал Витренко.

Он отметил, что "Газпром" заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет якобы независимым оператором трубопровода, причем только его части, расположенной на территории Германии.

"Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов", – подчеркнул Витренко.

Он призвал всех, кому не безразличны безопасность и верховенство права, "не оставить без внимания эти трюки "Газпрома".

"В частности, мы призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора "Северного потока – 2", о создании которого заявляет "Газпром". Эти новые санкции должны действовать, по крайней мере пока РФ не перестанет использовать газ как оружие и начнет действовать в соответствии с европейскими правилами", – написал глава "Нафтогазу".