Германия приостановила сертификацию "Северного потока – 2"

Штаб-квартира российской Nord Stream 2 AG находится в Швейцарии, но немецкой частью газопровода намерено управлять дочернее предприятие в Германии, которое пока не отвечает требованиям ФРГ Фото: nord-stream2.com

Агентство заявило, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирована только при условии, что компания проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

В ведомстве пояснили, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге (Швейцария). Поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.

"Это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. Затем дочерняя компания должна выполнить требования независимого оператора передачи, изложенные в законе об энергетической промышленности Германии. Процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании и агентство не сможет проверить, заполнена ли документация, повторно представленная дочерней компанией в качестве нового заявителя", – говорится в сообщении.

Когда эти требования будут выполнены, Федеральное сетевое агентство Германии сможет возобновить свою экспертизу, в оставшийся четырехмесячный период, установленный законом, подготовить проект решения и передать его в Европейскую комиссию для выдачи заключения.

Отмечается, что министерству экономики и энергетики ФРГ, Еврокомиссии и участникам процедуры уже сообщили об этом решении, и только после этого оно было опубликовано.