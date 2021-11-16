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Германия приостановила сертификацию "Северного потока – 2"

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Штаб-квартира российской Nord Stream 2 AG находится в Швейцарии, но немецкой частью газопровода намерено управлять дочернее предприятие в Германии, которое пока не отвечает требованиям ФРГ
Штаб-квартира российской Nord Stream 2 AG находится в Швейцарии, но немецкой частью газопровода намерено управлять дочернее предприятие в Германии, которое пока не отвечает требованиям ФРГ
Фото: nord-stream2.com

Федеральное сетевое агентство Германии временно остановило процесс сертификации компании Nord Stream 2AG в качестве оператора российского газопровода "Северный поток – 2". Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Агентство заявило, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирована только при условии, что компания проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

В ведомстве пояснили, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге (Швейцария). Поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.

"Это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. Затем дочерняя компания должна выполнить требования независимого оператора передачи, изложенные в законе об энергетической промышленности Германии. Процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании и агентство не сможет проверить, заполнена ли документация, повторно представленная дочерней компанией в качестве нового заявителя", – говорится в сообщении. 

Когда эти требования будут выполнены, Федеральное сетевое агентство Германии сможет возобновить свою экспертизу, в оставшийся четырехмесячный период, установленный законом, подготовить проект решения и передать его в Европейскую комиссию для выдачи заключения.

Отмечается, что министерству экономики и энергетики ФРГ, Еврокомиссии и участникам процедуры уже сообщили об этом решении, и только после этого оно было опубликовано. 

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

"Оператор газотранспортной системы Украины" сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное агентство по сетям ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также "Нафтогаз України" и "Оператор ГТС Украины".

"Немецкая волна" сообщала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное агентство по сетям ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у Федерального агентства по сетям Германии будет еще два месяца на принятие окончательного решения. 

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

Теги: Германия, газ, Еврокомиссия, Швейцария, ФРГ, газопровод, законодательство, Северный поток – 2, российский газ, Nord Stream 2 AG
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