Немецкий регулятор допустил "Нафтогаз України" и "Оператора ГТС Украины" к сертификации оператора "Северного потока – 2"

"Национальная компания приветствует это решение, ведь теперь регулятор должен учитывать нашу позицию и аргументы в процессе сертификации. Это также дасть возможность узнать об аргументах Nord Stream AG, что будет означать большую прозрачность процесса. Это важно, ведь именно BNetzA окончательно определит, будет ли трубопровод "Северный поток – 2" введен в эксплуатацию и при каких условиях", – заявил Витренко.

По его словам, украинская компания готова представить свою юридическую позицию регулятору в ближайшее время.

"Она основывается на том, что "Северный поток – 2" не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому и международному законодательству. "Нафтогаз" является участником европейского рынка, мы покупаем значительные объемы газа на европейском рынке. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы этот рынок был конкурентным. Доминирующее положение "Газпрома" при запуске "Северного потока – 2" вопреки требованиям европейского законодательства несет угрозу для конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и других европейских стран и регулятор должен учесть это влияние", – сказал он.

Витренко напомнил, что согласно требованиям европейскогог энергетического законодательства оператор "Северного потока – 2" должен быть полностью отделен и независим от "Газпрома", и третьи стороны должны иметь доступ к этому газопроводу "не только на последних его километрах, а по всему трубопроводу – от начальной точки в России до конечной в Германии".

"При этом, учитывая решение Европейского суда по делу газопровода OPAL, немецкий регулятор обязан принять во внимание влияние "Северного потока – 2" на конкуренцию на рынке газа и в других европейских странах. То есть, кроме доступа ко всей протяжности "Северного потока – 2" тот же принцип должен быть применен и к другим газопроводам, по которым российский газ транспортируется в Европу, в том числе – и через украинскую газотранспортную систему. То есть, европейские компании должны получать газ на восточной границе Украины и самостоятельно решать, как его транспортировать и хранить", – сказал глава "Нафтогазу".

По его словам, в соответствии с законодательством, BNetzA может принимать решения по сертификации "Северного потока – 2" до 8 января 2022 года.

"И мы надеемся, что наши аргументы в этом процессе будут услышаны и учтены", – заявил Витренко.

Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил в Facebook, что к сертификации "Северного потока - 2" допустили также ОГТСУ.

"Немецкий регулятор подчеркнул, что ОГТСУ отведена отдельная роль как компании, обладающей уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС. У нас есть веские аргументы, – как технические, так и политические, – которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стараемся не допустить энергетическую изоляцию Украины", – заявил он.



