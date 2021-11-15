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Немецкий регулятор допустил "Нафтогаз України" и "Оператора ГТС Украины" к сертификации оператора "Северного потока – 2"

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Строительство "Северного потока 2" полностью завершено
Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено
Фото: EPA

Немецкий регулятор Федеральное агентство по сетям (BNetzA) допустил НАК "Нафтогаз України" к процессу сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream AG. Об этом в Facebook сообщил глава "Нафтогазу" Юрий Витренко 15 ноября.

"Национальная компания приветствует это решение, ведь теперь регулятор должен учитывать нашу позицию и аргументы в процессе сертификации. Это также дасть возможность узнать об аргументах Nord Stream AG, что будет означать большую прозрачность процесса. Это важно, ведь именно BNetzA окончательно определит, будет ли трубопровод "Северный поток – 2" введен в эксплуатацию и при каких условиях", – заявил Витренко.

По его словам, украинская компания готова представить свою юридическую позицию регулятору в ближайшее время.

"Она основывается на том, что "Северный поток – 2" не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому и международному законодательству. "Нафтогаз" является участником европейского рынка, мы покупаем значительные объемы газа на европейском рынке. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы этот рынок был конкурентным. Доминирующее положение "Газпрома" при запуске "Северного потока – 2" вопреки требованиям европейского законодательства несет угрозу для конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и других европейских стран и регулятор должен учесть это влияние", – сказал он.

Витренко напомнил, что согласно требованиям европейскогог энергетического законодательства оператор "Северного потока – 2" должен быть полностью отделен и независим от "Газпрома", и третьи стороны должны иметь доступ к этому газопроводу "не только на последних его километрах, а по всему трубопроводу – от начальной точки в России до конечной в Германии".

"При этом, учитывая решение Европейского суда по делу газопровода OPAL, немецкий регулятор обязан принять во внимание влияние "Северного потока – 2" на конкуренцию на рынке газа и в других европейских странах. То есть, кроме доступа ко всей протяжности "Северного потока – 2" тот же принцип должен быть применен и к другим газопроводам, по которым российский газ транспортируется в Европу, в том числе – и через украинскую газотранспортную систему. То есть, европейские компании должны получать газ на восточной границе Украины и самостоятельно решать, как его транспортировать и хранить", – сказал глава "Нафтогазу".

По его словам, в соответствии с законодательством, BNetzA может принимать решения по сертификации "Северного потока – 2" до 8 января 2022 года. 

"И мы надеемся, что наши аргументы в этом процессе будут услышаны и учтены", – заявил Витренко.

https://www.facebook.com/YVitrenko/videos/5062498093764246/

Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил в Facebook, что к сертификации "Северного потока - 2" допустили также ОГТСУ.

"Немецкий регулятор подчеркнул, что ОГТСУ отведена отдельная роль как компании, обладающей уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС. У нас есть веские аргументы, – как технические, так и политические, – которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стараемся не допустить энергетическую изоляцию Украины", – заявил он.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10159003310209081


Контекст:

Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

"Операторгазотранспортной системы Украины" сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" сообщала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии. Кроме предусмотренных двух месяцев на выработку заключения, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация.  

После того как Федеральное агентство по сетям Германии получит заключение Еврокомиссии, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения. В итоге, процесс сертификации "Северного потока – 2" может занять 8–10 месяцев.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Газпром, газ, НАК Нафтогаз, транзит, Юрий Витренко, Северный поток – 2, Nord Stream 2 AG
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