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Мигранты пытались прорваться в Евросоюз через границу с Польшей. Фоторепортаж

Сегодня 17.01
16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста "Брузги – Кузница" произошла попытка мигрантов прорваться на территорию Европейского союза. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа. Польская полиция сообщила о серьезном ранении своего сотрудника в голову, его госпитализировали. Фотографии с границы опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Польша, полиция, граница, нападение, правоохранители, граната, мигранты, Евросоюз, ранение, границы
 

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