Полиция Польши заявила о серьезном ранении своего сотрудника при попытке мигрантов прорваться из Беларуси

"К сожалению, в результате нападения вдохновленных белорусской стороной людей один из полицейских получил достаточно серьезные ранения, ему сейчас оказывают помощь. "Скорая" везет полицейского в больницу – вероятно, сломана кость черепа после попадания предметом", – говорится в сообщении.

Niestety - w wyniku ataku osób inspirowanych przez stron * bia * orusk * jeden z policjantów zostal do * powa * nie ranny, aktualnie udzielana jest mu pomoc, karetka pogotowia przewozi Policjanta do szpitala, prawdopodobnie dosz * o do p * kni * cia ko * ci czaszki po uderzeniu przedmiotem. pic.twitter.com/IejViW6LjK — Polska Policja * (@PolskaPolicja) November 16, 2021

Погранслужба Польши отметила в Twitter, что в правоохранителя попал камень во время атаки мигрантов на пограничном посту "Брузги – Кузница".

Funkcjonariuszka Stra * y Granicznej z Placówki z Ku * nicy zosta * a poszkodowana podczas dzisiejszego ataku cudzoziemców na polsk * granic * . Jeden z kamieni j * uderzy * , funkcjonariuszka zosta * a przewieziona na SOR, b * dzie jej udzielona pomoc medyczna.#zgranicy #Bruzgi — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Попытка мигрантов прорваться на территорию Европейского союза через белорусско-польскую границу продолжалась сегодня около часа. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ.